比得兔粉必收！全聯+大潤發印花換購　9款衛浴周邊、玩偶超療癒

▲全聯與大潤發首度共同推出印花活動，集結9款比得兔衛浴用品，還有2組絨毛玩偶，送禮自用都適合。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

全聯印花換購活動過去聚焦於餐廚用品，深受消費者喜愛，而2023年首檔印花活動將煥然一新，首度走出廚房，進入衛浴空間，應景兔年推出「比得兔」9款質感爆棚的衛浴用品，像是浴巾、漱口杯與按壓瓶、電動牙刷、負離子吹風機等；同時還有2組超療癒絨毛玩偶，送禮自用都適合。

全聯與大潤發在2023/1/13~5/18 首度共同推出印花活動，不論是在全聯或大潤發，全店消費單筆每滿200元，就可獲得印花1枚，且可合併收集兌換，擴大消費者收集的場域，更快速收集和方便換購。這也是全聯首次採用繪圖版的印花貼紙，多達8款不同繪本角色，圖樣精緻豐富，讓消費者在收集印花過程中更能享受樂趣。

▲因應年節送禮需求，特別推出超療癒絨毛玩偶。（圖／記者林育綾攝）

此次共推出9款比得兔商品，只要10枚、40枚印花，加價99元到1199元；或用800福利點加價199元~1499元，就可輕鬆入手。其中「純棉方巾」、「純棉毛巾」以及「純棉浴巾」系列，皆是由創辦日本今治毛巾美術館的一広株式會社監製，以日本先進織造工藝製造，英國經典繪本風更添質感，每系列皆有3款設計隨機出貨。

▲全聯與大潤發共同推出印花活動，集結9款比得兔衛浴用品，還有2組絨毛玩偶。（圖／記者林育綾攝）

而「束口置物收納籃」厚磅耐用，可摺疊收納不佔空間；「陶瓷衛浴2件組」為漱口杯與按壓瓶的組合，瓶身可愛的藍色比得兔。「大風量負離子吹風機」擁有1500W大風量及負離子護髮功能，可摺疊收納，輕巧便攜。「音波震動電動牙刷」有5種潔牙模式及31000~41000次/分鐘的高震頻，可愛肖像陪伴消費者每天度過五星衛浴時光。

另外，因應年節送禮需求，特別推出「比得兔家族絨毛玩偶3入組」、「比得兔與兔媽媽絨毛玩偶2入組」2組療癒玩偶，附贈精美禮盒及明信片，送禮自用都適合。

▲比得兔印花活動檔期在2023/1/13~5/18。（圖／記者林育綾攝）

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