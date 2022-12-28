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北韓無人機又來？南韓「陷入恐慌」深夜出動戰機搞烏龍　民怨四起

▲▼南韓空軍F-35A戰機、美國空軍B-52戰略轟炸機、C-17運輸機等展開聯合訓練。（圖／路透）

▲南韓空軍F-35A戰機、美國空軍B-52戰略轟炸機、C-17運輸機等於12月20日展開聯合訓練。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

自從北韓（朝鮮）於26日上午派出5架無人機侵擾南韓領空，甚至恐怕已拍攝位於首爾龍山區的總統辦公室，南韓全國陷入一陣恐慌！今（28）日凌晨，南韓空軍雷達偵測到疑似有不明軌跡的飛行體入侵，於是出動多架戰機升空應對，首都圈的居民全被戰機噪音吵得不得入睡，結果證明又是烏龍一場。

根據《韓聯社》、《News1》報導，首爾北部、仁川、江華島、京畿道高陽市、楊州市、議政府市、江原道春川市28日凌晨1時從天空中傳來多架戰機的轟轟巨響聲，當地居民全都被噪音吵得無法入睡，一方面也是擔心北韓又派出無人機騷擾。

住在春川的28歲金姓民眾表示，「家裡響起一股非常大的噪音，於是我往外頭一看，發現天空居然出現未知的飛行體。我們家這裡並不是飛機會經過的航線，因此我感到非常震驚。如果是戰機的話，政府事前根本就沒有告知，這更讓我覺得恐怖。又是噪音、而且又看到未知的飛行體，我還以為戰爭爆發了。」

南韓軍方解釋，因為負責監控前線的雷達28日凌晨偵測到未知的不明飛行軌跡，因此空軍緊急出動應對戰力，然而當軍官駕駛戰機抵達現場時，卻透過肉眼確認該「不明飛行軌跡」並非北韓無人機，而是類似氣球的物體。

南韓軍方關係人士受訪時表示，「經確認，該不明飛行軌跡並非無人機，而是類似氣球的物體，因此緊急情況宣告結束。之後，這些緊急出動的戰機返回崗位。」

目前南韓完全陷入「杯弓蛇影」的狀態，這已不是第一次發生。昨（27）日下午，南韓海軍陸戰隊在仁川廣域市江華郡席毛島觀測到北韓無人機，於是江華郡廳向市府匯報，並向附近居民發送2次緊急文字警報，最後南韓軍方才證實是烏龍一場，研判是鳥群所導致。

►北韓無人機又現蹤？南韓急發警告訊息搞烏龍　軍方稱：是鳥群

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