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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

義務役拍板恢復1年　白宮：持續協助台灣自我防衛

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文昨日（27日）親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，表示將從2024年恢復一年的義務役，適用對象為2005年後出生的役男。針對台灣延長義務役一事，美國白宮表示支持，未來也將持續協助台灣維持自我防衛的能力。

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲未來義務役將學習紅隼火箭彈、刺針飛彈等現代化科技。圖為雙聯裝刺針飛彈。（圖／軍聞社提供）

蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，她表示，4個月兵役已經沒有辦法因應當前的戰備需求，經過2年完整評估跟檢討，考量新的兵力需求，將從2024年恢復一年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。

消息傳開後掀起社會各界熱議，國民黨主席朱立倫力挺改革，但認為此時推出兵役調整制度根本就是執政黨敗選後的急就章，「政治不該凌駕專業，更不應該把政治利益放在國家安全之前」。時代力量黨主席陳椒華、民眾黨黨團則表態支持義務役延長。

除了國內討論，海外媒體也紛紛報導台灣兵役改革一事，其中，美媒CNN就在報導中說，此舉標誌著台灣兵役政策的一次大轉彎，目的是為應對來自中國大陸的軍事壓力。

▲▼蔡英文宣布義務役延長1年　一張圖5分鐘看懂「兵役懶人包」。（圖／國防部）

▲義務役役期調整懶人包。點圖可放大。（圖／國防部）

根據《聯合新聞網》報導，一名白宮發言人被問及此事，表示很歡迎台灣宣布將進行徵兵制度改革，未來美國國會也會依據台灣關係法、一個中國政策所做的承諾，持續協助台灣維持自我防衛能力。

美國在台協會（AIT）27日晚間也透過臉書PO文表示贊同，認為此舉彰顯台灣對自我防衛的承諾，美國對台灣的承諾，以及台灣為強化自我防衛能力所採取的措施，有助於維持台灣海峽與區域的和平與穩定，美國將持續支持兩岸問題以和平方式解決，反對海峽兩岸任何一方改變現狀。

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