日皇室時隔3年重啟新年參賀！　愛子公主確定「首次出席」

▲日本成年皇室成員每年1月2日都會站上皇居大陽台接受民眾參賀。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本皇室每年1月2日會舉辦新年一般參賀，開放民眾進入皇居，向成年皇室成員進行新年參賀，然而受到新冠疫情影響，已經連續取消3年，而2023年終於要恢復舉行。在2021年成年的愛子公主也終於可以首度站上皇居陽台，接受進場民眾的新年參賀。

根據《富士新聞網》報導，宮內廳27日宣布，愛子公主確定出席將於2023年1月2日舉辦的新年一般參賀，屆時愛子公主將會與德仁天皇、雅子皇后共同站上皇居宮殿的陽台上，與進場民眾揮手致意。此次新年一般參賀分為上午3場與下午3場，愛子公主6場都會出現，而明仁上皇與美智子上皇后則只會出席上午3場。

▲日本愛子公主將首次參加新年一般參賀。（圖／達志影像／美聯社）



日本皇室的新年一般參賀受到新冠疫情影響，已經連續3年取消，以避免民眾因群聚造成感染，而2023年將會是時隔3年首度重啟。新年一般參賀僅會有成年皇室成員參加，愛子公主2021年剛滿20歲，但因2022年的新年一般參賀取消，因此這次將會是她首次出席該活動。

為了避免人潮過度聚集，此次新年一般參賀將會採取事前申請制，而除了上皇夫婦外，秋篠宮文仁親王、紀子妃以及佳子公主也會出席。