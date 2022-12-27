東京「化學工廠大火」800坪狂燒！64輛消防車灌救　爆炸聲嚇壞居民

記者張寧倢／綜合外電報導

日本東京墨田區27日上午10時發生火災，一處兩層木造化學工廠著火，波及倉庫等周邊5棟建築、共計2600多平方公尺（約800坪）的範圍被燒毀，附近居民表示現場多次傳出爆炸聲。據報導，現場濃煙之大，東京消防廳一共出動了64輛消防車，才在火災發生5小時後的下午3時左右控制住火勢。

根據朝日電視台等日媒報導，位於墨田區立花町「第一化學工業所」一棟兩層木造廠房於當地時間27日上午10點通報火災。據東京消防廳消息，起火點位於工廠內的作業所附近，火災發生當下正在進行液體肥皂加工，但據稱平時也會製造化學藥品、化妝品，緊鄰的倉庫等5棟、面積共計2640平方公尺的建築全被燒毀。

▲東京墨田區化學工廠27日上午發生大火。（圖／路透）

報導稱，廠房內13名員工全數順利逃生，其中1名58歲男性員工雖因吸入濃煙受傷送醫，但無生命危險。東京消防廳出動64台消防車，在距離起火約5小時過後的下午3點多已大致撲滅火勢，估計不會再進一步向外蔓延。當局在上午11時45分在墨田區東吾嬬小學設置緊急避難所，警視廳呼籲並引導周邊居民到此避難。

有附近居民受訪表示，火災時聽到「碰、碰、碰」地數起爆炸聲，耳朵感受到壓迫。還有人說，現場聞到的氣味不像一般火災燒焦味，而是一種藥品臭味。報導指出，目前警視廳正在詳細調查起火原因。