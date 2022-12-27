　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／北韓無人機又現蹤？南韓急發警告訊息搞烏龍　軍方稱：是鳥群

▲▼ 北韓國旗,南韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲27日，北韓疑似右派出無人機侵擾南韓。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》，南韓仁川廣域市江華郡席毛島觀測到來自北韓的無人機，仁川市江華郡府今（27）日下午3時（台灣時間下午2時）向民眾發送緊急警告文字訊息。不過最新消息指出，南韓軍方稍早又表示，27日下午的情況應該不是北韓無人機所引起，研判是鳥群所導致。

江華郡關係人士透露，「今天下午從仁川市府接獲通報，表示(北韓)無人機又出沒了！我聽說，上午出現在京畿道坡州一帶的無人機飛行至江華島來。」

據悉，北韓昨（26）日派出5架無人機侵擾南韓領空，範圍包括首爾、仁川江華島、京畿道金浦市與坡州市，南韓派出20架軍機應付，儘管射出100發20mm機關砲，卻未能成功將之擊落，且一架輕型攻擊機KA-1出動任務時不慎墜毀於江原道橫城郡，2名人員彈射逃生。

南韓海軍陸戰隊27日下午1時30分在席毛島一帶觀測到北韓無人機出現又消失，因此緊急通報仁川市，之後再由江華郡於下午2時43分至45分向江華郡三山面、西島面一帶的居民2次發送文字警告訊息。

對此，海軍陸戰隊表示不願透露其他詳細資訊。

▲▼仁川市府向江華郡居民發送文字警告訊息，表示席毛島一帶觀測北韓無人機出沒。（圖／翻攝自南韓政府App 안전디딤돌）

▲仁川市府向江華郡居民發送文字警告訊息，表示席毛島一帶觀測北韓無人機出沒。（圖／翻攝自南韓政府App 안전디딤돌）

初稿：14:21
更新：15:39

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／台中便當店氣爆大火！　延燒美廉社
快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場
快訊／蔡英文拍板！義務役延長到1年　月薪2萬6307元
快訊／議長選舉跑票　國民黨通過開除3人黨籍
快訊／蔡英文承認義務役恢復1年「無比困難的決定」：但我無可迴
快訊／國3隧道嚴重車禍！5車連環撞　女駕駛命危
LIVE／蔡英文親自說明「義務役改革」　睽違745天接受媒體
快訊／漫威男星來台！　登PLG跨年大戰
假鈔流竄對比圖曝！　受害外送員：別像我笨死了
快訊／恐怖畫面曝！救護車鳴笛　高中生沒剎車猛撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國蘇美島出意外！外國遊客「摔下瀑布」　出動30多人緊急救援

快訊／北韓無人機又現蹤？南韓急發警告訊息搞烏龍　軍方稱：是鳥群

網路看片發現「主角是15歲女兒」　爸怒找拍攝男反被7人圍毆打死

19歲女友突求婚…他竟「一巴掌打過去」扯髮狠踹　下場慘了！

南韓「仿真性愛娃娃」解禁！　全面允許進口：只禁「未成年」

中國疫情蔓延仍開放國境！　多國祭「入境管制」應對

俄羅斯外長發最後通牒！籲烏克蘭接受提議　「否則由俄軍來決定」

快訊／日本宣布：12／30起陸客入境全面篩檢！　有7天內旅行史也要

陸客來勢洶洶！日本怕爆　擬強制要求「入境快篩陰性」

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

泰國蘇美島出意外！外國遊客「摔下瀑布」　出動30多人緊急救援

快訊／北韓無人機又現蹤？南韓急發警告訊息搞烏龍　軍方稱：是鳥群

網路看片發現「主角是15歲女兒」　爸怒找拍攝男反被7人圍毆打死

19歲女友突求婚…他竟「一巴掌打過去」扯髮狠踹　下場慘了！

南韓「仿真性愛娃娃」解禁！　全面允許進口：只禁「未成年」

中國疫情蔓延仍開放國境！　多國祭「入境管制」應對

俄羅斯外長發最後通牒！籲烏克蘭接受提議　「否則由俄軍來決定」

快訊／日本宣布：12／30起陸客入境全面篩檢！　有7天內旅行史也要

陸客來勢洶洶！日本怕爆　擬強制要求「入境快篩陰性」

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

YouTuber韓勾ㄟ金針菇、黃大謙、彥儒現身信義區發報紙？！「揪民眾找真相」掀暴動

師生一起環抱布可　攜手共遊繪本書河

台糖平穩物價專區1月登場　樂見「還稅於民」衝高消費力

交到老闆男友！妹子被說服「貸款15萬」養信用　超慘結局曝光

辣妹女友豪贈千萬勞斯萊斯！C羅可愛反應曝　IG甜喊：謝謝我的愛

營養師傳授「冬日進補不發胖」5重點，湯先喝、吃米飯比吃麵線好

快訊／蔡英文「台灣夠強就不會變戰場」：青年就不用上戰場

金賀呷！斗六茂谷柑節登場　元月7、8日年逛年貨、賞花燈

等到了！超商「美式、拿鐵買7送7」爽喝　限時6天快買

泰國蘇美島出意外！外國遊客「摔下瀑布」　出動30多人緊急救援

賓客放禮炮炸頭影片曝！　新郎「火球罩頭」當場昏迷

國際熱門新聞

即／日本宣布：12/30起陸客入境全面篩檢！

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

小隻女路邊野戰金髮男　「裸體交疊」畫面曝

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光

即／南韓前總統李明博「確定特赦」！

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

生102個孩子！他逼12妻吃避孕藥　崩潰：不想再當爸

影片曝！毒男頭槌連破2道門　性侵不成慘死

美專家：中國14億人免疫弱！恐有「新變種」爆發

南韓KA-1攔截北韓卻墜毀　2飛行員彈射逃生

世紀暴風雪侵襲美近50死　紐約州長警告還沒結束

北韓無人機飛進領空　南韓戰機反擊卻墜毀

水牛城全境冰封雪還在下　死亡數翻倍

更多熱門

相關新聞

南韓「仿真性愛娃娃」全面允許進口

南韓「仿真性愛娃娃」全面允許進口

過去以來，高度擬真性愛娃娃在南韓激起不少爭議，南韓關稅廳甚至扣留國內業者從海外進口的充氣娃娃，直到業者申請釋憲後，憲法裁判所、大法院才判定並不違法。南韓關稅廳昨（26）日修訂、實施相關細則，表示從即日起正式允許從國外進口高度擬真的成人充氣娃娃，不過禁止進口外觀上為未成年人的性愛娃娃。

即／日本宣布：12/30起陸客入境全面篩檢！

即／日本宣布：12/30起陸客入境全面篩檢！

陸客來勢洶洶！日本怕爆：擬要求入境快篩陰

陸客來勢洶洶！日本怕爆：擬要求入境快篩陰

北韓無人機侵擾！尹錫悅：應建構無人機部隊

北韓無人機侵擾！尹錫悅：應建構無人機部隊

無人機闖南韓　金正恩黨大會上隻字未提

無人機闖南韓　金正恩黨大會上隻字未提

關鍵字：

日韓要聞北韓

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

符合這資格　直接領3000元

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面