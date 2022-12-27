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大陸 大陸焦點 特派現場

男孩「當街脫褲拉屎」遭清潔工制止！爸媽飆髒話反嗆：花錢白養妳

▲▼男孩路邊大便，清潔隊員讓家長清理反被吼。（圖／記者鄭思楠攝）

▲男孩路邊大便，清潔隊員讓家長清理反被吼。（圖／記者鄭思楠攝）

記者鄭思楠／綜合報導

四川內江一男童近日在馬路邊隨地大小便，清潔隊員上前制止並要求家長清理後，遭到家長大吼。目擊者透露，當時家長對清潔隊員大罵髒話，並狂嗆，「妳拿了錢就要做事，是我們在花錢養妳！」目擊者表示，最後還是清潔隊員打掃乾淨的。

大陸社交軟體16日瘋傳一則影片，在四川省內江市資中縣翠花街，一家3口和清潔工吵得不可開交。

畫面中，一名7歲男孩當街脫褲大便，一邊大便還一邊跟母親有說有笑。有網友透露，男孩本來想找公廁，但母親嫌麻煩，堅持讓他在街邊解決。

在男孩提褲子的時候，負責此區域的清潔工出現了，她要求家長將現場清理乾淨，「孩子都這麼大了，你們應該教一下啦！」

▲▼男孩路邊大便，清潔隊員讓家長清理反被吼。（圖／記者鄭思楠攝）

拍攝者稱，男孩父親當時在藥店買藥，出來就要走，聽到清潔工的話，當場暴怒跳著腳罵出一連串不堪入耳的三字經。這名父親反嗆，「妳拿了錢就要做事，是我們在花錢養妳！」

拍攝者表示，「最後地面還是由清潔工打掃乾淨了。無論孩子是因為什麼原因有這個行為，家長都不應該對清潔工是這個態度。」

網友看後一面倒怒噴家長，「讚同，哪怕小孩真的鬧肚子來不及上廁所，事後大人應該幫著清理的」、「這父母的素質真是差」、「壞榜樣，會代壞兒子，禍害子孫」、「一家子沒素質」、「就這父母也教不出什麼好兒子了，真沒素質……」。

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