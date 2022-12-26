葡「萄」不唸「桃」　課本讀音曝！家長傻了：到底啥時改的

▲有民眾看到課本1字讀音，疑惑發文「啥時改的呀？」（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在很多字的讀音跟以前不一樣，讓大人看了也一頭霧水。爆料公社日前轉發貼文，有網友拍下課本內容，「告訴自己別在意：『酸葡萄哇！酸葡萄！沒有什麼了不起！』」其中，「葡萄」的讀音讓原PO驚呆，「到底啥時改的呀？」其他家長也直怨，「身為小一的家長的我也超級困擾。」話題意外引發討論。

這位網友原先在「爆廢公社」發文，曝光「葡萄」在課本上的讀音，「是葡『ㄊㄠ˙』不是葡『ㄊㄠˊ』喔！到底啥時改的呀……？」貼文一出，引來一票爸媽們紛紛哀嘆，「我兩個小孩，國語不同出版社，三年級的是葡ㄊㄠ˙，一年級的是葡ㄊㄠˊ，都不知道怎麼教小孩」、「真的是一直改，一直改！改到連家長都不會教了」、「我現在等於跟著重讀小學。」

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▲「葡萄」在課本上的讀音為「ㄆㄨˊㄊㄠ˙」。（圖／翻攝自爆料公社）

不過，就有人點出關鍵，「應該是葡萄連讀才讀輕聲，單字讀萄應該還是ㄊㄠ二聲」、「葡萄連讀是屬於固定輕聲裡的『常用雙音節複詞之第二字（衍聲複詞）』，所以唸ㄊㄠ˙，建議買本國音學在輕聲那一章看一下」、「例如石頭的頭，正確來說，頭要唸成『ㄊㄡ˙』，但我們日常口語還是會念成『ㄊㄡˊ』。」

但話題仍讓不少家長直呼頭痛，「上次兒子課本寫什『ㄕㄣˊ』麼，我還以為寫錯」、「前幾天考我兒子圈詞，我唸主播ㄅㄛ，兒子一臉茫然說什麼？才發現竟然是要唸主播ㄅㄛˋ」、「ㄆㄨˊㄊㄠ˙可以接受（葡萄），ㄍㄜˊㄌㄧˊ比較難接受（蛤蜊）」、「最近教孩子造詞『友誼』，老師說是ㄧㄡˇㄧˋ，四聲ㄧˋ」、「還有拚命～ㄆㄢ四聲拚。」

就有網友認為，「不是我們平常怎麼唸，就一定是正確的，口語上會有出入很正常」、「你唸的時候跟你小孩唸的時候，中間差了快30年，中間有改過你會去注意嗎」、「想得分就背起來，想擺爛就照你自己的發音」、「其實這些讀音本來就都沒有改過，是我們習慣日常口語所以才不習慣，但教材一直都是這樣。」

據教育部重編國語辭典修訂本記載，葡萄的注音為「ㄆㄨˊ ㄊㄠˊ」，不過讀法（語音）則為「ㄆㄨˊ ˙ㄊㄠ」。