▲永和國小100周年生日快樂，新北斥資21億翻修校舍。（圖／新北市教育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市永和國民小學24日舉行100周年校慶慶祝典禮，市長侯友宜出席祝福生日快樂，他表示，永和國小歷史悠久，為提供小朋友更好的學習環境，將改建、翻修校舍及增設共構地下停車場，也將開放提供社區使用，讓學校與社區共好。

侯友宜表示，適逢永和國小100周年，市府將斥資21億元送上改建及翻修老舊校舍大禮，規劃兩階段更新校舍，不僅改建教學大樓、綜合多功能大樓，提供師生優良學習環境，也新建操場及停車場供周遭民眾使用，預計8年後完工。

另外，侯友宜肯定永和國小在音樂競賽、推廣語言學習上的努力，如國樂團在新北市學生音樂比賽中取得多項優異成績，並致力打造客語、本土語學習環境，增添不同語言的使用機會，讓小朋友多元學習。

侯友宜說，永和國小曾獲交通部交通安全教育金安獎，是學校交通安全教育的楷模，從小教育小朋友正確的交通觀念，更能有效落實學童在馬路上的自我保護，期許永和國小持續努力，提升校園安全。

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