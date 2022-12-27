今年台灣空品創歷年最佳！環保署：降雨日增＋境外污染少

▲環保署表示，今年台灣空品改善狀況為歷年最佳。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者許敏溶／台北報導

環保署今（27日）公布今年截至11月止空氣品質監測結果，環保署表示，除了台灣境內空污減量外，加上降雨日數增加及境外污染貢獻降低，所以預估今年全國細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度首次低於13µg/m³，空氣品質改善狀況為歷年最佳。

環保署今天舉辦「111年空氣品質監測結果統計」記者會，初步統計今年空氣品質監測結果，各污染物濃度近5年均呈現下降趨勢，空氣品質指標（AQI）良好等級與普通等級合計占比達到93.9%，為歷史最佳，空氣品質不良（橘色提醒以上）發生站日數持續下降。

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環保署指出，臭氧除年平均濃度持續下降，達空氣品質不良站日數也逐年下降，今年不良站日集中發生在9月，主要受到境外臭氧移入影響，而今年1月至11月，全國細懸浮微粒（PM 2.5 ）年平均濃度為12.5μg/m 3 ，預估年平均將首次低於13μg/m 3。

對於今年空氣品質改善情形為歷年最佳，環保署分析，除了因為今年降雨日數較往年多，雨水去除污染物效果佳，且境外污染物濃度降低外，也要歸功於中央與地方積極推動空氣污染防制方案（109-112年）獲致成效。

環保署表示，從105年至今，空氣污染物排放量約減少3成，其中國營事業空污減量也達到46%，並推動污染較高鍋爐改用天然氣，燃氣鍋爐由24%提升至73%；同時積極推動淘汰老舊車輛，111年淘汰9千多輛老舊大型柴油車，自106年至今累計淘汰達4成，在老舊機車部分自109年至今累計淘汰168.5萬輛，約減少3成5老舊機車；逸散污染源方面，濁水溪揚塵事件日已大幅改善90%以上，今年僅發生2起。