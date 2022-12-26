環保夜市票選出爐　台南復華夜市「5大指標人氣最高」

▲環保署今舉行111年環保夜市頒獎暨成果發表會。（圖／環保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

環保署為提升夜市環境品質，舉辦「迺夜市Joy環保」環保夜市票選活動，經由民眾票選及專家學者擔任秘密客訪查後，今（26日）公布票選結果，由台南市復華夜市、屏東縣墾丁大街夜市、花蓮縣東大門夜市獲得優等獎。

環保署今舉行111年環保夜市頒獎暨成果發表會，並發布「環保夜市推動指引」，而依據「使用重複清洗餐具」、「落實垃圾分類」、「裝設油煙防制設備」、「改善餐飲廢（污）水排放」以及「環境與公廁清潔」等5大評選指標，經民眾票選及專家學者擔任秘密客訪查後，選出全台10大環保夜市。

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透過民眾票選及秘密客訪查選出前大環保夜市，由北到南分別為新北市樹林興仁花園夜市、桃園市八德興仁花園夜市、新竹市波光市集、台中市大慶夜市、嘉義市文化路夜市、台南市復華夜市、高雄市高雄鳳山青年夜市、屏東縣墾丁大街夜市、宜蘭縣羅東夜市、花蓮縣花蓮東大門夜市。

環保署指出，部分環保夜市的作法包含設置高溫殺菌清洗設施、設置油煙防制設施、公廁搭配人流監測及異味偵測等智慧管理即時維護、提供低碳折抵券鼓勵使用低碳運輸等，大幅提昇夜市用餐品質。

環保署說，環保夜市計畫推動3年來，累積推動43處夜市、商圈改善，投入9750萬經費，約可減少免洗餐具4700萬個，設置205處廚餘回收設施，輔導1454家業者設置油煙防制設備，並維護379間特優級公廁，減少1573公噸碳排放，有效改變夜市消費環境，為業者帶來商機，也吸引民眾消費。





▲環保署公佈十大環保夜市票選結果。（圖／環保署提供）