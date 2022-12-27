塑膠襯墊及泡殼將納回收廢棄物！環保署：未做好可罰1200元↑

▲環保署預告將塑膠襯墊（見圖）及泡殼納入公告應回收廢棄物，預計2024年5月起實施。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

現有市面不少商品內，經常填充防撞或外包裝展示的塑膠襯墊及泡殼，具有長期不易腐化性質，過去回收處理業者多無意願回收處理，而被當雜質垃圾處理或堆置，為減少塑膠廢棄物對環境影響，環保署今（27日）預告修正將塑膠襯墊及泡殼納入公告應回收廢棄物，預計從113年5月起，業者須主動申報營業量、輸入量及繳納回收清除處理費，未做好回收可罰1200元至6000元，預估約5千家業者受影響，每年可回收約1.6萬噸。

市面上的商品包裝材料及方式推陳出新，在商品內經常可看見填充防撞或外包裝展示的塑膠襯墊及泡殼，例如牙刷、玩具包裝中與紙板貼合的外罩泡殼，食品禮盒內常用於分隔的塑膠襯墊等，上述薄片塑膠與泡殼都具有長期不易腐化性質，且因材質種類多元，回收分類及處理成本較高，過去回收處理業者多無意願回收處理此類塑膠襯墊及泡殼，導致許多都被當作雜質垃圾處理或堆置。

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▲▼環保署預告將泡殼（上圖）與塑膠襯墊（下圖）及納入公告應回收廢棄物。（圖／環保署提供）

環保署今天預告修正「物品或其包裝容器及其應負回收清除處理責任之業者範圍」草案，將塑膠襯墊及泡殼納入公告應回收廢棄物，還要徵詢業者意見，預計從113年5月起，業者須主動申報營業量、輸入量及繳納回收清除處理費。

環保署資源回收基管會執秘王嶽斌表示，今天只是預告，還要徵詢各方業者意見，還有一年緩衝期，預估將有5千家業者受影響，每年可回收約1.6萬噸，未做好回收將可罰1200元至6000元。