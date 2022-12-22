循環杯借用服務明年元旦起跑　民眾外借先認明「環保署標誌」

▲循環杯借用服務明年元旦起跑，取餐時使用好盒器line好友掃描杯身QR code即可免費租借。（圖／環保署提供）



記者許敏溶／台北報導

環保署規定從明（112）年元旦起，連鎖便利商店與連鎖速食店門市要提供循環杯借用服務，根據統計，全台已有833家門市提前開跑，環保署今（22日）更公布透過網路方式舉辦「外借杯良好服務標誌」票選活動，由「齊心協力」勝出，未來符合指引規範店家就可獲得該標誌，民眾只要認明該標誌就可安心借用。

為了避免外借杯品質良莠不齊，環保署進行「外借杯良好服務標誌」票選，結果在今天出爐，由「齊心協力」獲得最高票，環保署表示，符合指引規範的店家就可獲得標誌，搭配「循環（外借）杯良好服務指引」規範、標誌識別，民眾可以輕鬆辨識、安心借用循環杯，不用再擔心清洗疑慮。

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▲循環杯借用服務明年元旦起跑，民眾外借可認明環保署標誌。（圖／環保署提供）

從明年1月1日起，環保署規定連鎖便利商店與連鎖速食店門市要提供循環杯借用服務，環保署表示，除了已有20個地方環保機關提前試辦循環杯服務，目前全台也已有16個縣市有業者設置常態型的循環杯租借點位，將近833家門市開始提前開跑，其中統一超商、摩斯漢堡、麥當勞及肯德基更在今年12月就通過審核獲得標誌，未來循環杯新服務上線，民眾除了可自備飲料杯以外，更有另一種選擇。

環保署指出，限塑、減廢是全球共同目標及趨勢，為減少一次性塑膠產品，除德國已在法令上明定，2023年起提供外帶的餐飲場所應提供循環容器供借用，其他國家民間也有推出循環杯借用服務。台灣從明年年1月1日起，連鎖便利商店、連鎖速食店亦規範至少要有5%的門市開始提供循環杯借用服務，並以113年10%、114年30%分年逐步提高門市比率，讓借用更便利、通路更普及。

▲▼民眾外借要認明環保署的「齊心協力」標章，圖為環保署頒發外借杯良好服務標誌給業者。（圖／環保署提供）