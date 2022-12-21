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環保2023元旦新制！650家超商需提供「循環杯借用服務」

▲環保署今公布「循環（外借）杯良好服務指引」。（圖／環保署提供）

▲根據環保署規定，明年元旦起，全台需要650家超商需提供循環杯借用服務。（圖／環保署提供）

記者許敏溶／台北報導

2023年即將到來，環保署在明年元旦將有兩項重要新制上路，其中和一般民眾最密切相關為「推動循環杯借用服務措施」，屆時連鎖便利商店及連鎖速食店應有5%門市提供循環杯借用服務，提供消費者未自備飲料杯時，可借用循環杯以減少一次用飲料杯之使用量，預估連鎖便利商店及連鎖速食店門市數5%估計，約650家門市提供循環杯借用服務。

環保署在今年4月公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，從今年7月起推行自備飲料杯優惠5元措施，根據環保署統計，飲料杯自備率由過去的6%提升至16%，有效減少了一次用飲料杯的用量。

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為了提供買飲料忘了自備環保杯的民眾，環保署在今年10月底公布「循環（外借）杯良好服務指引」，針對材質及標示、借用及歸還、清洗、檢驗等進行規範，提供業者參考，並規定明年元旦起，連鎖便利商店和速食店至少有5%門市提供循環杯借用服務。

▲環保署今公布「循環（外借）杯良好服務指引」。（圖／環保署提供）

▲根據環保署規定，明年元旦起，全台需要5%、約650家超商需提供循環杯借用服務。（圖／環保署提供）

環保署表示，若以連鎖便利商店及連鎖速食店門市數5%來估計，全台約有650家門市須提供循環杯借用服務，減少一次用飲料杯之使用量，而後續連鎖便利商店及連鎖速食店自112年起至114年，將分年依5%、10%及30%門市比率，設立循環杯借用服務門市。

此外，環保署指出，明年元旦起，也受理應回收廢棄物受補貼處理業貸款信用保證及利息補貼申請，本專案與財團法人中小企業信用保證基金合作，導入貸款信用保證機制，共有10億元額度，提供優惠利率，讓業者以分期付款方式，取得購置污染防制(治)設備及自動化製程設備資金需求；另再提供年利率1%利息補貼，減輕業者貸款利息負擔。

根據環保署估計，共有69家處理業符合資格，未來環保署將滾動檢討適用範圍，逐步協助回收處理業升級提升污染防制，設備及自動化設備。

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環保署元旦新制超商循環杯借用服務

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