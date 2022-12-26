15縣市亮低溫燈探9度！冷空氣報到「雨彈連轟跨年、元旦都迎雨」

▲明日天氣預測，清晨低溫下探9度。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

明日清晨受到輻射冷卻影響，低溫下探9度左右，不過白天溫度回升幅度高，各地都可有20度或以上的高溫。周三開始東北季風增強，降雨機率提高，北部、東半部又會轉為濕冷的天氣，且會持續到跨年夜，若要欣賞跨年煙火，恐怕得往中南部移動。

氣象局發布低溫特報，今(26日)晚至明(27日)晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，新北市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

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▲15縣市亮起低溫燈號。（圖／氣象局）

氣象局預報員葉致均表示，明日各地晴到多雲，迎風面的基隆北海岸、東半部有零星降雨，明日水氣逐漸增多，越晚迎風面降雨機率越高。明日受輻射冷卻影響，西半部低溫9到12度、東半部14到16度，高雄以北、金門有10度以下低溫。白天北部、東半部高溫18到22度，中南部24到26度。

周三以後東北季風增強，水氣偏多，這波冷空氣持續影響到跨年夜，北部、東半部降雨機率高，基隆北海岸、東北部、大台北降雨持續，宜蘭、東北角有局部大雨，元旦以後水氣仍多，北部、東半部降雨機率偏高，中南部多雲到晴。

因周三的冷空氣不強，所以溫度變化不大。西半部、東北部低溫14到15度，中南部受輻射冷卻影響，可能出現更低溫，花東18到19度，白天高溫北台灣16到18度，整天濕涼，中南部24到26度。