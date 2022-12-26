過世丈夫托夢囑咐「助弱勢脫貧」！雲林家扶媽媽元旦前夕圍爐

▲在雲林家扶陳燦勲主委安排下，昇樺食品一同協助圍爐讓蔡雪英董事長關懷家扶不同國籍的單親媽媽加油打氣，倍感溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

蔡英雪女士代表珠友建設與英發全球企業於元旦前夕與雲林家扶新住民媽媽們圍爐，今（26）日在雲林縣政府社會處長林文志見證下，將攜來30萬元捐助家扶，協助服務家庭抗貧脫貧，尤其是新住民家庭邁向無窮世代，家扶陳燦勳主委代表受贈並為珠友與英發全球致贈感謝狀。

珠友建設董事長蔡英雪指出，先生林文生還在時，珠友建設向來就特別支持雲林家扶的社會服務救助工作，丈夫過世後於去年還託夢囑咐在大年初一捐贈，所以今年不僅是珠友建設，還再加碼英發全球共30萬元於元旦前夕來捐贈家扶，也跟新住民的媽媽們圍爐，還帶來雲林縣插花協會的6盆迎春萬象更新盆花，祝福來自異國媽媽們新的一年都能有新氣象且平安健康。

雲林縣社會處長林文志今日一同見證珠友建設與英發全球蔡英雪董事長捐贈30萬元助家扶，更肯定雲林出身的企業家們，回饋支持雲林弱勢家庭脫貧邁向無窮的奮鬥歷程。林文志也說，在雲林家扶陳燦勲主委安排下，昇樺食品一同協助圍爐讓蔡雪英董事長關懷家扶不同國籍的單親媽媽加油打氣，倍感溫馨。

家扶新住民媽媽們與蔡英雪董事長在圍爐中聊起近況，越南媽媽王金妝歷經先生病故、靠種芭樂販售償還先生債務，現2名子女都已就讀大學；而阮氏水雪在丈夫亡故後，於小吃攤工作、孩子已上大學，有空閒就到學校當起教越南母語志工。蔡英雪董事長亦讚賞家扶新住民媽媽認真努力生活持家。

▲社會處長林文志見證珠友建設與英發全球蔡英雪董事長捐贈30萬元助家扶，更肯定雲林出身的企業家，回饋支持雲林弱勢家庭脫貧。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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