快訊／重回2萬大關！今本土+24427「飆升43%」　另增7死

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、周志浩、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

病例衝破2萬！中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增24427例本土個案，時隔1個多月再次回升至2萬大關。另今日也增加71例境外移入，確診個案中新增7例死亡，單日死亡個案為今年5月5日以來新低紀錄。

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增24,427例本土個案，今日本土比上周同日增加43%，增幅近期最大，也是連續一周呈現上升趨勢。

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指揮中心表示，今日新增之24,427例本土病例，為11,366例男性、13,041例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。個案分布有7縣市破千，分別為新北市(4,717例)，臺中市(3,123例)，臺北市(2,735例)，桃園市(2,637例)，高雄市(2,433例)，臺南市(2,141例)，彰化縣(1,270例)。

其餘依序是新竹縣(869例)，新竹市(704例)，苗栗縣(675例)，雲林縣(488例)，屏東縣(463例)，嘉義縣(426例)，南投縣(390例)，宜蘭縣(345例)，基隆市(275例)，嘉義市(235例)，花蓮縣(186例)，金門縣(138例)，臺東縣(118例)，澎湖縣(56例)，連江縣(3例)。

▲12/27新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增7例本土病例死亡個案，為1例男性、6例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、5例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年12月7日至12月23日，死亡日期介於12月18日至12月23日。

指揮中心說明，今日新增71例境外移入個案中，為32例男性、39例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自日本(3例)，中國、香港、泰國及越南(各2例)，印尼、美國、菲律賓及新加坡(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日期介於今年11月26日至12月26日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/27本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）