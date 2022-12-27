陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍　2023暑期達高峰

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情3年出境旅遊人數銳減4億，官方26日宣布2023年1月8日邊境解封，消息發布15分鐘後國際機票瞬時搜索量增長7倍以上，其中熱門海外目的地分別是泰國、日本及韓國。業內人士認為，2023年暑期大陸或將迎來出入境高峰。

據《中國新聞網》報導，邊境解封的通知發布後，攜程數據顯示，半小時內熱門海外目的地搜索量大漲10倍，出境(包含港澳台)機票、海外酒店搜索均達到3年來峰值。

多個疫情前大熱的出境目的地，在2023年「春節時段」的搜索熱度開始顯著增長。攜程數據顯示，搜索量增長最快的前十名目的地分別是澳門、香港、日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞和英國。春節出境跟團遊產品的相關搜索量，猛漲6倍。

同程旅行平台數據顯示，消息發布後，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%；簽證搜索量瞬時增長10倍。大陸遊客最關注的海外目的地排名前三分別日本、韓國、泰國。

搜索量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯及新加坡，而出境遊主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。

蘭翔指出，隨著出入境機票供需關係逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸降低，不過，相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍需一定時間恢復至正常水平；日韓東南亞等航班數量多的航線，機票價格可能上漲，「隨著政策落地和航司運營能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。」

▲日本是許多大陸遊客解封後計畫旅遊的地方。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「出境遊的春天已經到來」，攜程研究院行業分析師方澤茜表示，新規的發布從政策層面確保了跨境出行的環境更加通暢，將有效調動遊客出行意願。

近期發布的《中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)》顯示，2020年至2022年大陸出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。此次新政激發的出境遊重啟，將有效恢復遊客信心，使得疫情期間積壓的出境遊需求開始釋放，新政策的落實將為出境遊復甦按下「加速鍵」。

對此，不少大陸網友表示，「果真日本即將面臨大批中國遊客了」、「以後可以隨便出國玩啦」。不過也有人指出，「說實話，，哪都去不了，沒錢」、「暫時哪都不想去」。