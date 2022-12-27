　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍　2023暑期達高峰

▲上海浦東機場,新冠肺炎,疫情。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情3年出境旅遊人數銳減4億，官方26日宣布2023年1月8日邊境解封，消息發布15分鐘後國際機票瞬時搜索量增長7倍以上，其中熱門海外目的地分別是泰國、日本及韓國。業內人士認為，2023年暑期大陸或將迎來出入境高峰。

據《中國新聞網》報導，邊境解封的通知發布後，攜程數據顯示，半小時內熱門海外目的地搜索量大漲10倍，出境(包含港澳台)機票、海外酒店搜索均達到3年來峰值。

多個疫情前大熱的出境目的地，在2023年「春節時段」的搜索熱度開始顯著增長。攜程數據顯示，搜索量增長最快的前十名目的地分別是澳門、香港、日本、泰國、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、澳大利亞和英國。春節出境跟團遊產品的相關搜索量，猛漲6倍。

同程旅行平台數據顯示，消息發布後，全平台國際機票瞬時搜索量增長850%；簽證搜索量瞬時增長10倍。大陸遊客最關注的海外目的地排名前三分別日本、韓國、泰國。

搜索量最高的出境航班熱門目的地主要有曼谷、東京、首爾、洛杉磯及新加坡，而出境遊主要搜索用戶來自於北京、上海、廣州三地。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升。

蘭翔指出，隨著出入境機票供需關係逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸降低，不過，相對疫情之前的平均價格，目前國際機票價格依然處於高位，整體國際航班仍需一定時間恢復至正常水平；日韓東南亞等航班數量多的航線，機票價格可能上漲，「隨著政策落地和航司運營能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。」

▲▼富士山。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本是許多大陸遊客解封後計畫旅遊的地方。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「出境遊的春天已經到來」，攜程研究院行業分析師方澤茜表示，新規的發布從政策層面確保了跨境出行的環境更加通暢，將有效調動遊客出行意願。

近期發布的《中國出境旅遊發展年度報告(2022—2023)》顯示，2020年至2022年大陸出境旅遊人數累計減少4億人次，出境旅遊受損嚴重。此次新政激發的出境遊重啟，將有效恢復遊客信心，使得疫情期間積壓的出境遊需求開始釋放，新政策的落實將為出境遊復甦按下「加速鍵」。

對此，不少大陸網友表示，「果真日本即將面臨大批中國遊客了」、「以後可以隨便出國玩啦」。不過也有人指出，「說實話，，哪都去不了，沒錢」、「暫時哪都不想去」。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍　2023暑期達高峰

陸外交部最新宣布：1月8日起恢復中國公民出境旅遊　入境無須隔離

中國要開放「出境旅遊」了！微博暴動：明年真的可以出國玩了

快訊／陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離

快訊／防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染

大陸迎確診海嘯！醫曝「前線慘況」　9成護理師染疫發燒也要上班

女大生「確診愛滋」遭排擠逼退學！躲家裡天天哭　1年後發現是誤診

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻...買家揭原因

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

千億老闆不爽被唬弄！怒罵中高層「騙子」後砍薪：只有1.5人說真話

男友用充氣娃娃！女友不滿怒問　1句「不如娃娃懂事」他慘被分屍

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍　2023暑期達高峰

陸外交部最新宣布：1月8日起恢復中國公民出境旅遊　入境無須隔離

中國要開放「出境旅遊」了！微博暴動：明年真的可以出國玩了

快訊／陸緊急宣布：取消入境人員核酸檢測、集中隔離

快訊／防疫解封！陸宣布明年1／8解除防控　新冠肺炎改名新冠感染

大陸迎確診海嘯！醫曝「前線慘況」　9成護理師染疫發燒也要上班

女大生「確診愛滋」遭排擠逼退學！躲家裡天天哭　1年後發現是誤診

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻...買家揭原因

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

支持每人發2萬　阮清華「還稅於民要再舉債」說不通

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

陸客明年1／8起能出國玩！亞洲3國成首選　機票搜尋量大漲850%

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

兵役確定延長1年！　侯友宜：和平穩定政府責無旁貸

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

大陸熱門新聞

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

女大生確診愛滋遭排擠逼退學！1年後發現是誤診

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

陸遊客解封後最想去「這3國」！機票搜索量飆7倍

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

大陸迎確診海嘯　醫曝前線慘況

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

21歲準新娘高燒診所連打3針　抽搐口吐白沫身亡

北京最神秘大爆炸！2萬人瞬間全身赤裸

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻

陸衛健委不再發布每日疫情通報

赴陸失敗滯留台人暴增！海基會今年接回80人

愛用充氣娃娃！他笑女友「不懂事」慘被分屍

更多熱門

相關新聞

東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

東京成田機場宣布：恢復疫情前使用狀態

日本成田國際機場公司（NAA）表示，機場11月份的國際和國內航班旅客數達179萬人次，是去年同期的近3倍，而先前受到新冠肺炎疫情影響，機場內有多個地區限制使用，如今隨著國際旅客回流，目前已撤除封鎖區域內大部分的疫檢站，「機場已恢復到與疫情前基本相同的狀態。」

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

陸宣布大鬆綁　恢復中國公民出境旅遊

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

關鍵字：

新冠疫情COVID-19新冠疫苗大陸疫情大陸解封大陸鬆綁大陸醫療大陸邊境解封大陸遊客

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面