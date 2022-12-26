陸衛健委不再發布每日疫情通報　專家：疫情已擴散民眾沒必要了解

▲民眾到藥房搶藥。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸疫情連環爆，但國家衛健委25日宣布，即日起不再發布每日疫情通報，引發熱議。對此，大陸專家認為，這樣能讓相關部門把時間和精力，放在臨床救治等更關鍵的環節上；隨著疫情擴散到各個地區，普通民眾已經失去了解疫情資訊的必要。

自2020年1月21日起，大陸國家衛健委每日在其網站公布新冠疫情「最新情況」，包括31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告的新增的確診病例、治癒出院病例、境外輸入確診病例、無症狀感染者人數等，以及港澳台通報的確診病例。

▲大陸衛健委不再發布每日疫情通報。（圖／翻攝自官方網站）

不過，大陸國家衛健委網站25日並未發布疫情通報，而是發出一則「說明」稱，從即日起，不再發布每日疫情資訊，將由中國疾控中心發布相關疫情資訊，供參考和研究使用。

對此，網友熱議道，「其實發布不發布不是重點，重點是都沒得統計上報都眼瞅著和事實不符，發布也就沒有意義，反而還會讓看到的人覺得憤怒引起情緒」、「您那個數據給誰看啊」、「編的人累了，看的人更累」。

對於民眾的不滿情緒，南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛向《人民日報》表示，此舉能讓有關部門將更多精力投入到臨床救治等關鍵環節。

趙衛指出，每日疫情資訊發布的最大意義，是使民眾了解新冠病毒所傳播的地區及其嚴重程度，讓大家可以參考，盡可能不去疫區，但現在，隨著疫情擴散到各個地區，普通民眾已經失去了解疫情資訊的必要。

趙衛強調，儘管大陸國家衛健委不再發布每日疫情資訊，但相關內容仍然會通過中國疾控中心發布，供參考和研究使用，「未來國家應該會主要關注新冠重症的情況，努力降低死亡率，在這一方面的數據應該會有準確的統計和通報。」