陸疫情仍嚴峻！急診量創新高上百病人躺大廳　老人送醫已「白肺」

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大陸 大陸焦點 特派現場

陸疫情仍嚴峻！上海急診量創新高「上百病人躺大廳」

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,大陸醫療,上海疫情,大陸急診室,上海急診量創新高。（圖／上觀新聞）

▲上海仁濟東院急診大廳裡，走道上也放滿了床位。（圖／上觀新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸26日宣布邊境解封，不過國內疫情仍相當嚴重，上海多家醫院急診量達到「歷史高峰」，其中一家醫院每天晚上都有超過100名病人躺在急診大廳。四川有老人染疫後病逝，送到醫院已經「白肺」。

綜合陸媒報導，上海市衛健委21日宣佈，進入醫院不再需提供核酸（PCR）陰性證明。這意味著，急診將承接發熱（發燒）門診的部分壓力，成為「洩洪出口」。

一名病患家屬透露，仁濟東院的整個急救中心，從走廊到大廳，只要能擺下急診觀察床的地方，幾乎都被「物盡其用」。實際上，目前每天夜間，有100多位病人躺在仁濟東院的急診大廳，值班醫生需逐個交代清楚這些患者的病情。

一位70多歲的婦人來照護病了4、5天的兒子，因為實在沒有陪護的位置，她這幾天一直蜷縮在窗台上，用袋子當枕頭，勉強休息。

另外，上海「120急救系統」高負荷運轉，多家醫院急診量來到歷史高位。上海交通大學醫學院附屬同仁醫院的急診於25日當天，接診量達到1920人次，全天接收了118輛救護車，病人大都是呼吸道系統疾病的老人，部分病人合併有基礎疾病。

在急診室醫護們看來，除了程度相當的忙碌，和今年4月相比，有兩個情況與當時明顯不同，一是患者入院不再查看核酸陰性證明；二是醫護感染增多，減員情況嚴重。以仁濟東院為例，急診一樓共有31位醫生，但截至12月25日，已有27人感染，其中症狀較輕的已陸續返回工作。

▲▼ 大陸疫情,大陸解封,大陸醫療,上海疫情,大陸急診室,上海急診量創新高。（圖／上觀新聞）

▲搶救大廳。（圖／上觀新聞）

隨著第一波感染高峰即將到來，有基礎疾病的老人、未接種疫苗的脆弱人群，面臨著更嚴峻的考驗。四川一名老人11日出現呼吸困難、吞咽困難的症狀，做快篩發現已經確診，之後病情急速惡化。

家屬透露，「（老人）送到醫院後醫生看了下，直接送ICU搶救，當時姨媽已經意識不清，呼吸衰竭，醫生說她的肺已經全白了，需要馬上切開氣管上呼吸機。」

最終，該名老人於17日因器官衰竭離世。對此，家屬悲傷表示，「如果不是感染新冠，姨媽不會這麼快就離開的。」

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