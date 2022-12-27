陸外交部最新宣布：1月8日起恢復中國公民出境旅遊　入境無須隔離

▲海南海口機場。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸26日宣佈邊境解封，今（27）發布的《關於中外人員往來暫行措施的通知》指出，旅客入境前須進行48小時核酸（PCR）檢測，入境後不再實施全員核酸檢測，無異常者「可放行進入社會面」，即無須再隔離。

大陸外交部今早發布了《關於中外人員往來暫行措施的通知》，內容共有六大類，是針對新冠病毒感染「乙類乙管」後中外人員往來暫行措施，於2023年1月8日起實施。

內容指出，第一是「遠端檢測」，入境人員在行前48小時進行核酸檢測，結果陰性者可入境，無需向中國駐外使領館申請健康碼，將結果填入海關健康申明卡；如呈陽性，相關人員應在轉陰後再來華。

第二是「入境檢疫」，不再對入境人員實施全員核酸檢測，對健康申報正常且海關口岸常規檢疫無異常者，可放行進入社會面；健康申報異常或出現發熱等症狀人員，由海關進行抗原（快篩）檢測，結果若為陽性，若屬於未合併嚴重基礎疾病的無症狀感染者或輕型病例，可採取居家、居所隔離或自我照護，其他情況提倡盡快前往醫療機構診治。

第三是「國際客運航班」，將取消「五個一」、「一國一策」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，分階段增加航班數量，優化航線分布；簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率，加強重點城市航班接收能力建設；各航司繼續做好機上防疫，乘客乘機時須佩戴口罩。

第四是「來華簽證」，將進一步優化復工復產、商務、留學、探親、團聚等外籍人士來華安排，提供相應簽證便利。第五是「口岸運行」，將優化配套管理措施，保障各類口岸貨運盡快恢復至疫情前水平；調整陸路口岸「客停貨通」政策，在綜合評估的基礎上逐步恢復陸路口岸客運出入境；逐步恢復水路口岸客運出入境；對國際郵輪，先進行試點，再逐步放開；為中外籍船員在中國境內換班提供更多便利。

第六是「出入境旅遊」，將根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，本著試點先行原則，有序恢復中國公民出境旅遊。