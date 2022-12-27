　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情連續兩周升溫，胸腔重症科醫師蘇一峰認為，第三波疫情已經來襲，「這次不能怪中國了」，因為隔離時間縮短、口罩禁令解除、天氣變冷都是可能造成疫情升溫的原因。

口罩、戴口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台灣本土疫情升溫，路上許多人仍戴緊口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

中國近期爆發嚴重疫情，不少台灣人紛紛掃購國內的止痛退燒藥寄給人在中國的親友，一度掀起各界熱議。而台灣本土疫情也從上周三起連續6日升溫，中央流行疫情指揮中心26日公布新增1萬4162例本土病例，比上周同期狂增37％，另外還增加72例境外移入、14例死亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

胸腔重症科醫師蘇一峰26日在臉書PO文表示，小三通還沒開放，第三波疫情已經先到了，「這次不能怪中國了，隔離時間縮短、口罩禁令解除、天氣變冷，都可能是疫情升溫的原因。」網友們也紛紛在文章底下留言表示認同，「真的，有疫情升溫的氛圍」、「一樣口罩戴緊緊」、「本土疫情會再次升溫，本來就是台灣本身防疫鬆綁的問題」。

▲▼跨年人潮。（圖／記者游宗樺攝）

▲圖為台北市2021跨年晚會，民眾席地而坐，等待倒數。（資料照／記者游宗樺攝）

由於接下來就是元旦連續假期和春節連假，跨年和返鄉人潮眾多，指揮中心建議，民眾參加跨年等大型活動可以在人潮擁擠處自主戴上口罩，隨身攜帶手部清潔用品，飲食前、如廁後也要記得勤洗手，就能減少染疫的機會。

指揮官王必勝也表示，元旦連假期間有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，不宜參加跨年活動；自主防疫、自主健康管理者，則依現行防疫規定須快篩陰性才能參加；未接種疫苗之長者、幼兒，不建議參加。

至於藥物需求部分，醫療應變組副組長羅一鈞表示，倍拉維尚有29萬人份庫存，預計可使用152天；莫納皮拉韋庫存8.1萬人份，可使用天數達132天，不足時也可以再行添購，民眾不用太過擔心。而關於民眾搶藥寄往中國一事，衛福部食藥署26日已召集乙醯胺酚生產藥廠討論庫存量與原料供應情形，目前指揮中心並無具體的限購規劃，一切還要等到聽取專家意見之後再做決定。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
小米大裁員5000人　聯發科、鴻海、大立光、友達遭重擊
快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里
公園直接「火車便當」她超配合！女歌手吃到一半　餐廳擁吻全被拍
高虹安離奇發過年紅包過程曝　一查戶頭大發現
賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆
iPhone 15「5款機型」！　小螢幕回歸全系列售價曝光
OL火熱激戰酒店經紀！　遭錄4段私密片：不給我就把影片傳出去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

爆乳比基尼正妹「酒帝」泡台灣野溪溫泉　鏡頭前大方脫衣辣秀深V

這3星座男死不認錯！第1名「要他道歉超難」還惱羞成怒

今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣　冷氣團又來了

OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

排隊小吃店遇陌生男併桌　他拒絕被朋友說「沒同理心」：我錯了嗎

夜市知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花

車庫大門出來就是河！一票人笑翻「台版威尼斯」　知情者曝原因

洗手台被「嘉明」塞爆！日大學發公告：請在房間DIY　真相曝光

賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆星耶

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

爆乳比基尼正妹「酒帝」泡台灣野溪溫泉　鏡頭前大方脫衣辣秀深V

這3星座男死不認錯！第1名「要他道歉超難」還惱羞成怒

今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣　冷氣團又來了

OL交換禮物遭主管帶頭笑「抽到誰倒楣」　眾人一比驚呆：你的最好

排隊小吃店遇陌生男併桌　他拒絕被朋友說「沒同理心」：我錯了嗎

夜市知名60年魷魚肉羹熄燈！老闆娘年收千萬：再不休息沒命花

車庫大門出來就是河！一票人笑翻「台版威尼斯」　知情者曝原因

洗手台被「嘉明」塞爆！日大學發公告：請在房間DIY　真相曝光

賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆星耶

三菱明年推「全新入門休旅」！Corolla Cross、HR-V有新對手了

瘋電影／音爆浩劫　分貝炸彈聲音超過將啟動引爆

快訊／上班注意！國1圓山交流道3車連環撞　後方車流紫爆回堵中

第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里

台灣速霸陸「大改款旅行車」曝光了！新一代Levorg採2.4升渦輪

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！她怒揭黑幕：金流說清楚

吃得到整隻鱈場蟹腳的湯咖哩　這3家餐廳年末推海鮮限定美食

讓人坐立難安的痔瘡　醫師解析治療方式

中天女主播哭了！淚揭「宋逸民教會捐款內幕」曝陳維齡夫妻私下真實面

爆乳辣妹抗寒！屁股蛋緊貼熱舞炒熱聖誕　他羞喊：血壓飆高

生活熱門新聞

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

葡「萄」不唸「桃」課本讀音曝！內行解答

與曖昧對象「大戰3回」！她看手機驚：睡了別人老公

今晨5.2℃明雨區擴大！1圖秒懂連假天氣

台大夢幻聯動！醫科女神合體柯文哲

博客來拔總經理　PTT轟沒道理

洗手台被嘉明塞爆！日大學公告引瘋傳

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

更多熱門

相關新聞

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

中國要開放「出境旅遊」！微博暴動了

中國大陸國家衛生健康委員會（國家衛健委）26日發布，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案通知，強調將根據國際疫情形勢和各方面服務保障能力，有序恢復中國公民出境旅遊，讓微博網友瞬間超興奮。

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

陸宣布新冠肺炎改名「新冠感染」

大陸迎確診海嘯　醫曝前線慘況

大陸迎確診海嘯　醫曝前線慘況

雄獅旅遊要徵500人！3領域人才都缺

雄獅旅遊要徵500人！3領域人才都缺

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

正義律師逼退博客來　卻受傷最深

宋逸民「痛哭受封牧師」畫面曝！

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

N倍券有望上路！一張表秒懂　發券、現金效果大不同

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面