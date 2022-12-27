第三波疫情來襲「這次不能怪中國」　蘇一峰曝升溫3因素

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情連續兩周升溫，胸腔重症科醫師蘇一峰認為，第三波疫情已經來襲，「這次不能怪中國了」，因為隔離時間縮短、口罩禁令解除、天氣變冷都是可能造成疫情升溫的原因。

▲台灣本土疫情升溫，路上許多人仍戴緊口罩。（示意圖／記者屠惠剛攝）

中國近期爆發嚴重疫情，不少台灣人紛紛掃購國內的止痛退燒藥寄給人在中國的親友，一度掀起各界熱議。而台灣本土疫情也從上周三起連續6日升溫，中央流行疫情指揮中心26日公布新增1萬4162例本土病例，比上周同期狂增37％，另外還增加72例境外移入、14例死亡。

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胸腔重症科醫師蘇一峰26日在臉書PO文表示，小三通還沒開放，第三波疫情已經先到了，「這次不能怪中國了，隔離時間縮短、口罩禁令解除、天氣變冷，都可能是疫情升溫的原因。」網友們也紛紛在文章底下留言表示認同，「真的，有疫情升溫的氛圍」、「一樣口罩戴緊緊」、「本土疫情會再次升溫，本來就是台灣本身防疫鬆綁的問題」。

▲圖為台北市2021跨年晚會，民眾席地而坐，等待倒數。（資料照／記者游宗樺攝）

由於接下來就是元旦連續假期和春節連假，跨年和返鄉人潮眾多，指揮中心建議，民眾參加跨年等大型活動可以在人潮擁擠處自主戴上口罩，隨身攜帶手部清潔用品，飲食前、如廁後也要記得勤洗手，就能減少染疫的機會。

指揮官王必勝也表示，元旦連假期間有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，不宜參加跨年活動；自主防疫、自主健康管理者，則依現行防疫規定須快篩陰性才能參加；未接種疫苗之長者、幼兒，不建議參加。

至於藥物需求部分，醫療應變組副組長羅一鈞表示，倍拉維尚有29萬人份庫存，預計可使用152天；莫納皮拉韋庫存8.1萬人份，可使用天數達132天，不足時也可以再行添購，民眾不用太過擔心。而關於民眾搶藥寄往中國一事，衛福部食藥署26日已召集乙醯胺酚生產藥廠討論庫存量與原料供應情形，目前指揮中心並無具體的限購規劃，一切還要等到聽取專家意見之後再做決定。