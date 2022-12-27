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生102個孩子養不起！他逼12名妻子吃避孕藥　崩潰：不想再當爸

▲▼烏干達男子Musa Hasahya生了102個孩子。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏干達男子哈薩亞生了102名孩子。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

烏干達一名男子在連續娶了12名妻子後，一共生下102名孩子，而孩子們更接連生了568名孫子。不過瓜瓞綿綿、子孫繁盛的他卻逐漸無法負擔沉重的養家重擔，發誓自己再也不要當父親，並建議妻子們服用避孕藥。

根據《每日星報》報導，67歲的烏干達男子哈薩亞（Musa Hasahya）16歲時娶了第一任妻子哈尼法（Hanifa），哈尼法2年後生下長女，這也是哈薩亞第一次成為爸爸。哈薩亞是村委會的主席，同時也是當地的一名商人，不但有錢還有土地，因此他決定要開枝散葉，擴大家庭規模。

▲▼烏干達男子Musa Hasahya生了102個孩子。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈薩亞的孩子們又再生了568名孫子。（圖／達志影像／美聯社）

哈薩亞說，「因為我能賺很多錢，所以我決定娶更多女人來擴大我的家庭，我的土地很肥沃，要確保他們每個人都可以拿起鋤頭耕地，並生產足夠的食物養家餬口。」哈薩亞努力付諸行動，因此在50年內接連再娶了11名妻子。

如今擁有12名妻子的哈薩亞已經有了102名孩子以及568名孫子。他直言，雖然能夠分辨誰是自己的孩子，而誰又是孫子，但是他根本記不得所有人的名字。哈薩亞目前與他的家人一起住在一個有12個房間的大房子，但龐大的家族也讓他開始難以負荷。

哈薩亞說，由於資源有限，已經不想再當爸爸了，於是他便建議所有妻子們服用避孕藥。他表示，「我勸那些娶了4名妻子以上人不要像我一樣，因為這樣真的不好。」由於目前他已經快要養不起過多的家族成員，因此開始向政府尋求協助，好讓所有的孩子都能接受教育。

儘管家族人口超過600人，但哈薩亞強調，全家人大致上都和睦相處，鮮少有紛爭，就算出現問題，他也會耐心聽取各方的想法，再進行仲裁，盡量做到一視同仁。

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