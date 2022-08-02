超商「七夕避孕用品熱銷排行」出爐！第1名竟不是保險套

▲萊爾富揭曉「七夕避孕用品熱銷排行」，第一名竟是驗孕筆。（圖／萊爾富提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

七夕情人節即將到來，提醒民眾，與伴侶共度美好春宵的同時，也要記得做好安全措施，以免鬧出「人命」。對此，就有超商特別觀察近一週的避孕用品熱銷排行，發現近一週銷量已小幅提升，更令人驚訝的是，銷量第一名居然不是保險套。

根據萊爾富統計，隨著七夕情人節逼近，門市的避孕用品近一周銷量已開始小幅提升，其中，最熱銷的第一名竟是「曼秀雷敦驗孕筆」，而不是保險套，由此趨勢觀察到民眾對於七夕情人節的避孕用品需求，又以怕提早過父親節的驗孕筆為主。

▲保險套僅拿下第三名至第六名。



萊爾富表示，第二名則是由「杜蕾斯系列KY潤滑劑」拿下，保險套在熱銷避孕用品中只排到第三名至第六名，依序分別由杜蕾斯系列的超薄型衛生套3入、活力裝衛生套3入以及更薄型衛生套3入和岡本衛生套-001。

為搶攻七夕情人節商機，萊爾富將於8/4起至8/8止推出杜蕾斯全品項單件85折優惠，實際販售品項將依各門市現場為主，售完為止。

▲超唯美情人節限定粉紅玫瑰蛋糕來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年特意打造情人節限定超美「玫瑰女王蛋糕」，特意選用粉色玫瑰花造型呈現，手工捏製的粉紅巧克力花瓣層層堆疊，並選用香草戚風蛋糕外層裹上微鹹起司奶油餡，內餡再夾入糖漬蔓越莓果粒、紅寶石莓果泥奶油，莓果香氣十足，每一口都能吃到鬆軟蛋糕及微酸微甜內餡，甜蜜又不過份甜膩，即日起於全門市、官網就能買到，數量有限、售完為止。

▲香草戚風蛋糕搭配莓果內餡打造酸甜綿密口感。