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保險套從天而降「人妻1原因被逼離婚」　結局神展開！婆婆認輸了

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO患有多囊，婆婆怕絕子絕孫，要求原PO離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

真的是恐怖婆婆！一名人妻透露，某天婆婆從垃圾桶翻出用過的保險套，不滿原PO偷避孕，後來原PO檢查出患有多囊性卵巢症候群，而婆婆得知可能不孕後，竟要她主動離婚，就怕家裡會絕子絕孫。所幸老公根本神隊友，和婆婆吵了一整夜，堅持不離婚之外，最後帶著原PO搬家過生活。

一名女網友在Dcard表示，最近在Podcast節目《GOSH》上，聽到一齣猶如八點檔劇情「婆婆逼不孕的我離婚」的血淋淋故事，一位人妻（以下原PO簡稱）透露，在沒有足夠的經濟條件下，不想太快生小孩，而老公也答應，怎料某天下午，原PO在沙發上追劇，婆婆在一旁站了許久，隨後「啪」的一聲，一個眼熟套套出現在茶几上，讓原PO傻爆眼直呼，「那是我和老公用過的粉色保險套！」

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當下婆婆咆哮長達10分鐘，還嗆聲原PO「不要臉的女人怎麼敢騙我？」原來婆婆偷偷跑去翻垃圾桶，但原PO全程惦惦不語，而老公知情後，也只能安慰「我媽一直都會亂翻垃圾啊，我之前跟她講都講不聽，但老人家只是求好心切，沒有什麼惡意啦」，原PO也只能選擇接受。

於是原PO見招拆招，先是改吃避孕藥，「我以為風波已經過去的時候，在包包裡的避孕藥卻不見了，當下我只覺得毛骨悚然。」向老公反映後，結果被反挨罵，認為沒證據且不該質疑婆婆會偷東西。

▲▼避孕,保險套。（圖／pixabay）

▲婆婆翻出保險套，還罵爆原PO為何避孕。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

一臉委屈的原PO只好改用避孕環，但就怕使用錯誤，便跑去婦產科諮詢，沒想到劇情超展開。原PO透露，她曾有不正常出血狀況，診斷結果出來，「原來我患有多囊，根本超難懷孕，這結果使我哭笑不得，之前根本白擔心了。」

原PO說，老公得知後雖然震驚，但很快就接受了事實，接著他們一起向婆婆坦承此事。婆婆當下沉默不語，怎料幾天後，婆婆找了原PO私談一番，一開始同情原PO有多囊，接著語重心長表示「妳趕快去找更適合的對象。」

原PO當下似乎沒有聽懂，結果婆婆態度180大變，嗆聲「這個家不能無後，不要害我的兒子大不孝，你們趕快離婚。」所幸原PO有個神隊友，老公站出來與婆婆大吵一架，更堅決喊話不會離婚。

母子倆爭執了一個晚上，老公依舊主張不離婚，甚至打算跟原PO搬出去住。不久後，婆婆終於意識到原PO具有威脅性後，便叫來搬家公司，要小倆口搬出去。原PO也曝後續，目前與老公搬出來後，不再有婆媳糾紛，就連壓力也變小了。

Dcard網友則紛紛搖頭回應，「這種婆婆疑神疑鬼的，好噁心，想辦法出去外面住吧」、「結婚真的要找父母雙亡的」、「多囊只是比較難受孕，還是有機會懷孕的」、「這種結婚就是當產子機器了」、「有點可怕，她如果是重男輕女的思想，原PO又生女孩的話一定很可憐」。

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