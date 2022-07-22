他上床罪惡感超重！「戴套仍怕懷孕」煩惱到失眠　狂拒女友求歡

▲原PO和男友性觀念不合。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果性生活觀念不合，可能影響情侶感情。一名女網友表示，她和男友的感情很好，唯獨性方面雙方無法達成共識，因為對方想法很傳統，每次愛愛都覺得罪惡感很重，即使有戴保險套也很怕她懷孕，2人經常因為床事發生爭執，不知道該怎麼辦。PO文曝光後掀起熱議。

原PO在「Dcard」發文表示，她和男友以結婚為前提交往，不過性事卻很不合，對方觀念比較保守，從小就被父母叮嚀，長大絕對不能奉子成婚，因此也很擔心如果不小心有意外會傷害到女生，每次上床時都有很重的罪惡感，甚至會煩惱到失眠，完全無法投入其中。

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▲男友每次上床都會有很深的罪惡感。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

原PO表示，即使有做避孕措施，男友也會反覆檢查，很擔心會讓她懷孕，加上對方工作壓力比較大，常常覺得疲倦，所以她多次求歡也都被拒絕。2人因為性事爭吵了許多次，不管怎麼溝通，對方都無法跨過心中的關卡，讓她不知道該如何是好。

不少網友看到後紛紛表示，「分手啊，想要婚後再性行為的女生等著搶呢，你們根本性不合啊，溝通沒有用，這就是他的價值觀，何必繼續苦了彼此」、「吃事前呢？避孕效果比保險套好，基本上有乖乖吃+保險套不可能會中，找一些資料跟男友溝通，告訴他雙重防護下可以不用這麼擔心」、「哇這男生超有責任感耶！婚後派的男生很難找喔」、「我也覺得分手比較好，就真的只是性不合，沒有誰對誰錯，但避免妳不開心、他有罪惡感，還是分手好」。