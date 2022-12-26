台灣集中保管結算所捐贈600萬元　支持台南優質教育友善親子環境

▲台灣集中保管結算所愛傳台南，捐助600萬元支持台南市「偏鄉學校藝術教育計畫」，由台南市黃偉哲市長代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

歲末年終之際，台灣集中保管結算所愛傳台南，捐助600萬元支持台南市「偏鄉學校藝術教育計畫」，贊助松林國小等30所偏鄉學校藝術團隊經費，提供偏鄉學子多元展能機會，並協助推動12處「親子悠遊館共融式服務」，提供身障者友善活動空間。

捐贈儀式26日舉辦，由台南市黃偉哲市長代表受贈，並致贈台灣集中保管結算所朱漢強董事長感謝狀。

黃偉哲市長表示，感謝台灣集中保管結算所歲末送暖，以實際行動支持台南。市府團隊積極推動市政建設，讓學子享有優質教育環境，讓市民安居樂業。台灣集保所挹注偏鄉藝術教育資源及協助優化親子悠遊館，展現企業社會責任，相信在公私協力共同努力下，台南會成為更溫暖、宜居的城市。

台灣集中保管結算所朱漢強董事長表示，公司持續秉持「利他共好」理念，精進核心業務數位發展與轉型，在全體同仁努力下，業務推展成果豐碩。公司經營成功之際，更用心回饋社會，曾榮獲亞洲企業社會責任獎等多項公益大獎。近日得知台南偏鄉學校在藝術教學別具特色，便興起挹注偏鄉藝術教育，以實際行動實踐企業關懷。

教育局鄭新輝局長表示，台南市偏遠學校積極投入發展特色，尤其在藝術領域團隊如音樂、舞蹈、傳統藝術等項目更是蓬勃發展，校校均有藝團，感謝台灣集保所挹注偏鄉藝術團隊所需設備及活動經費，幫助30校提升教學資源，厚植台南學子美學創思力。

社會局盧禹璁局長表示，為實踐身心障礙者權利公約（CRPD）的遊戲權，台南市推動優化親子悠遊館共融式服務，提供視覺、聽覺、心智、肢障者親子友善環境。感謝台灣集保所的支持，協力建構友善的硬體設備及親子活動空間。