游盈隆指國安會議非民進黨敗選檢討　批綠營還欠人民「這1事」

▲游盈隆指國安會議非民進黨的敗選檢討會議，因此民進黨迄今還欠社會一個敗選檢討報告。（圖／台灣維新提供）

記者江采蓁／綜合報導

今（26）日是九合一大選落幕滿月，台灣民意基金會董事長游盈隆透過臉書發表評論，指出總統蔡英文雖會召開國安會議，但那不應也不會是民進黨的敗選檢討會議，他認為，「所以，民進黨迄今還欠社會一個敗選檢討報告」。

游盈隆解釋「為什麼民進黨必須提出一份像樣的敗選檢討報告？」他表示，因為民進黨是執政黨，必須回應社會的不滿、期待與要求，這是民主政府的基本責任。所謂回應社會，更具體地說，就是負責任地回應廣大黨員、支持者與人民，「一言以蔽之，民進黨的敗選檢討不只是民進黨的家務事，大家都睜大眼睛在看」。

游盈隆指出，昨（25）日是台灣民主的重要時刻，6都16縣市以及204個各級地方行政首長與民意代表的就職典禮，同時，選舉產生226個各級民意代表機構正副議長（正副主席、副主席），這是四年一度的台灣地方民主盛事，也再次攪動人們對2022選舉結果的記憶。他點出，今天有媒體以「激戰區全贏 民進黨吃下定心丸」下標題，相當寫實，也相當諷刺，他質疑，為什麼在台南市與高雄市，號稱民進黨大本營，議長選舉民進黨都這麼艱辛，過程都這麼驚心動魄？什麼時候開始，黨紀與黑金竟然可以並存？他痛批，六位民進黨籍台南市議員「含淚投給黨證，拒絕替黑金黑道背書」，矛頭明白指向黨內，這是何等的沈痛與荒唐？

此外，游盈隆表示，選後基於各種不同理由，陸續有人宣布退出民進黨，其中包括民進黨中執委、市議員、地方重要支持者，他認為，顯然選後民進黨不但還沒有開始療傷止痛，反而還在不斷失血中，「民進黨在繼續崩解中，誰該負責？」他質疑，當府院黨該負責的人都不負責，對外界的指教、批評和不滿充耳不聞時，這樣的中央執政表現是在測試社會容忍的底限嗎？不會拖累選情嗎？現在究竟還有多少人在關心台北市立三選區立委補選參選人吳怡農的選戰？還有多少人在關心宣布參選民進黨主席的副總統賴清德之「向黨員報告」？

游盈隆最後感嘆，當武林成為一人的武林，當權力遊戲成為一人的權力遊戲，權力的競技場也將逐漸歸於孤寂，不再鼓譟喧囂，不再熱情吶喊，因為觀眾和支持者已經遠離。