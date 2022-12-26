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曾瓊仙8年助5千人就業　勞動部頒發獎座肯定

▲勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（右）頒發最佳就業服務人員獎座給曾瓊仙，肯定她8年來幫助逾5100位待業者找到工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（右）頒發最佳就業服務人員獎座給曾瓊仙，肯定她8年來幫助逾5100位待業者找到工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署於歲末前夕，在分署頒發「2021年度勞動部勞動力發展業務績優服務人員」獎項，由分署長劉邦棟頒發獎座表揚獲獎的5位優秀員工，其中在台南就業中心轄下服務8年的曾瓊仙，協助逾5千名待業者順利就業，為他人求職路上點亮一盞曙光。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署主要業務為就業服務、職業訓練及技能檢定，所有業務的出發點皆以「服務」民眾為核心，而曾瓊仙8年來以積極、認真及親切的態度，服務每一位民眾，幫助逾5100位待業者找到工作，以及服務轄區大小企業約1160家次，這樣的服務熱忱實為難得，值得作為其他就服人員的學習典範。

53歲的曾瓊仙說，過往曾任職管理顧問公司的要職，而大環境的變動下公司經營困難，自己也被資遣清算，前往就業中心尋職時，深受就業中心人員的服務熱忱所感動，激發想要成為就服員的願景，即便當時已屆中高齡，還是努力學習相關就服專業知識，終獲得就服員一職，並常以自己的求職經歷鼓勵民眾，不要放棄任何求職應徵機會，激勵民眾燃起就業信心。

▲勞動部雲嘉南分署長劉邦棟（右）頒發最佳就業服務人員獎座給曾瓊仙，肯定她8年來幫助逾5100位待業者找到工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾瓊仙談起印象最深刻的求職者，是一位已經60歲的毒癮更生人，雖然他積極尋職且不挑工作，但因為特殊的身分總是無法順利就業，最終歷經4年陪伴尋職、37次推介開卡，終於找到一份健身房清潔工作，目前已穩定就業半年；曾瓊仙表示「助人為快樂之本」是她的服務理念，當成功媒合求職者就業，或服務雇主找到合適員工時，每一次的暖心回饋都為服務熱忱注入動力，未來也將持續秉持專業及熱情為民眾服務。

劉邦棟進一步補充，「2021年度勞動部勞動力發展業務績優服務人員」雲嘉南分署除曾瓊仙獲最佳就業服務人員獎外，另4名獲獎人員分別為最佳雇主服務人員賴秀玲、最佳推動訓練資源人員蔡朝弼、最佳訓練師資人員郭達沂、最佳技能檢定服務人員顏杏朱，並肯定獲獎同仁的努力及付出，期盼雲嘉南分署人員以受獎者為學習標竿，攜手為轄區勞動力發展努力。

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