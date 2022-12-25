提供更便捷申辦程序　勞動部「移工一站式服務中心」元旦啟用

▲勞動部「移工一站式服務中心」啟動典禮。（圖／勞動部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為強化家事移工對勞動權益認知，保障勞雇雙方聘僱權益。勞動部規劃年餘的「移工一站式服務中心」24日於桃園市龍潭區渴望園區舉行啟動典禮，並自112年元月1日正式啟用，將提供雇主自國外新聘及聘僱逾5年以上未參加講習的家事移工，一站式完成5項法定應辦事項，以維護勞雇雙方的聘僱權益。

▲移工一站式服務中心。（圖／勞動部提供）

桃園市長鄭文燦出席啟動典禮表示，桃園是一個移工友善的城市，市內產業型加上社福型的移工總計約11萬9,000人，占全國約6分之1，其中社福型移工約1萬8,000人。疫情期間因服務需求增加致使長照人力略有不足，勞動部在疫情解封後積極協助雇主招募社福型移工，讓各種社會服務照顧機構，以及醫院或家庭獲得適當的照顧服務人力。

移工一站式服務中心的設立是一個創舉，透過一站式服務提供雇主更便捷的申辦程序，也讓移工朋友在3天2夜的住宿及參加各種講習中，熟悉台灣的法規及環境。鄭市長說，台灣進入大缺工的時代，包括社會照顧產業、服務業、營造業、製造業、農業等都有缺工的情形，因此，疫情解封後引進移工、挹注勞動市場人力勢在必行。勞動部率先採用該一站式服務可減少行政程序、有效降低雇主與移工成本，也期盼未來能加強社福型移工的專業訓練，提升照顧品質。

鄭市長也指出，桃園是全台最大的工業聚落，也是一個照顧勞工、友善移工的城市，升格後8年來人口成長約22萬人，對於經濟力、就業力的相關服務整合不遺餘力，除了持續吸引產業投資桃園，金額達9千億元；經濟部投資台灣三大方案中，約有180家企業選擇投資桃園，投資總金額達3,677億元；桃園12處產業園區總面積約220公頃、桃園航空城產業專區約380公頃，以及龍潭科學園區第三期約150公頃，總計約750公頃，未來將提供更多企業投資所需用地，市府也將在移工政策上做更多的準備，讓桃園的產業發展帶動台灣的經濟進步與成長。

▲移工一站式服務中心教室。（圖／勞動部提供）

勞動部政務次長王安邦表示，台灣的移工朋友大多來自越南（Vietnam）、印尼（Indonesia）、菲律賓（Philippines）、泰國（Thailand）東南亞四國，就是「VIPT」，代表著「VIP in Taiwan」。台灣進入高齡化時代，長照需求日增，除了有賴的政府長照2.0政策的落實，也需要許多移工朋友的加入。移工朋友來台，在產業界、家事幫傭等面向提供許多的協助，而移工朋友遠渡千里來台，需要申辦許多繁瑣的行政程序，來台後也有許多生活適應、瞭解法令規章等各方面需求，早期這些服務散落在全國各機關單位，為此，勞動部會同衛服部及內政部等單位，齊力進行相關服務整合，期盼透過一站式服務中心的設立，讓雇主及移工朋友獲得更完善的協助。

王政次也表示，勞動部長期關注雇主與勞工朋友的各項權益，也持續加強家事移工對勞動權益的認知，並藉由就業安定基金推動移工一站式服務中心，辦理包括聘雇許可、居留許可、職災保險、全民健保、入國訪視通報等項目，讓未來移工抵台後可在3日內完成相關的行政程序。此外，該一站式服務中心也提供如生活適應、職業安全衛生、權益保障、健康注重及防疫宣導等講習課程，期盼透過一站式服務，簡化雇主申辦各項行政作業流程，也讓移工在體驗整合式服務後，增進對台灣的相關認識。

包括立法委員洪申翰、勞動部政務次長王安邦、勞動力發展署長蔡孟良、勞工保險局副局長蕭宗慶、市府勞動局長吳宏國、資科局長余宛如、中華民國工業協進會理事長葉政彥、渴望園區總經理張秋傳及印尼、越南、泰國等駐台代表處代表均一同出席活動。