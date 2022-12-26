最新「咖波主題超商」！滿版咖波桌椅太Q　還有獨家周邊、咖啡杯

▲全新「7-11x貓貓蟲咖波主題店」，粉絲一定要衝。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

呼叫咖波粉絲！就有超商攜手貓貓蟲咖波打造全新「咖波主題門市」，店面以咖波的淺藍色為主色調，店裡每個角落都能看到超Q的咖波、狗狗等角色的蹤影，且主題門市還有獨家開發首賣的咖波小雞絨毛筆袋、抱枕桌等限定周邊，就連咖啡杯也換上咖波造型圖案，粉絲一定要衝。

最新「7-11x貓貓蟲咖波主題店」就在台北市信義區（松高門市），光是店面外觀、招牌就很可愛，是藍色招牌搭配貓貓蟲咖波、狗狗以及小雞；入店後抬頭就能看到天花板有貓貓蟲咖波、狗狗、奶泡貓、兔兔及咪卡的霓虹造型燈管，爆炸可愛。

▲店面外觀、招牌以經典咖波藍色為設計。



▲抬頭看天花板有各式造型燈箱及燈管。



休憩區桌面有滿版的咖波設計以及不同角色的椅面，天花板則有大型的貓貓蟲咖波以及狗狗燈箱，加上奇幻雲朵與可愛的小雞作點綴，療癒感十足，一旁更緊鄰周邊商品陳列櫃搭配整間店滿滿的咖波與好友們，其中獨家推出咖波小雞絨毛筆袋、造型面紙套、抱枕桌等限定周邊，咖波粉絲一定要收藏。

▲▼休憩區有滿版咖波桌面及角色座椅，超級療癒。



▲CITY CAFE杯也換上3款咖波主題圖案。

▲還能買到咖波限定周邊。



不僅如此，還有專屬的咖波主題設計杯，共有3款設計圖案，「漂浮好朋友」為咖波跟狗狗跟奶泡貓漂浮在空中開心玩耍的歡樂場面、「咖波狗狗疊疊樂」則使用平時咖波最喜歡趴在狗狗身上的Q萌設計、可愛又獵奇的「貓貓貓蟲咖波」，超長又超多隻腳的咖波，只要點CITY CAFE即可免費擁有。

▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

萊爾富則打造「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。

▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。