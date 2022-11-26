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大耳狗粉絲快看！超商獨賣「21款限量周邊」　限時免集點帶回家

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11推出獨家「PAUL&JOEx大耳狗喜拿」21款限量周邊。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

呼叫大耳狗粉絲！就有超商首次攜手法國知名彩妝品牌與三麗鷗大耳狗喜拿，一口氣推出21款超夢幻又實用的周邊，從音樂水晶球、手提包、暖手抱枕到寵物床等通通都有；為了讓粉絲快速收集周邊，即日起至11/27前有門市快閃購活動，會員消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可加購。

7-11即日起展開全新「PAUL&JOEx大耳狗喜拿法日跨界聯名集點送」，首推「音樂水晶球」，限定大耳狗造型公仔搭配卡農主題變奏曲，超有聖誕過節氣氛；「多功能暖手抱枕」為42公分造型大抱枕，可當抱枕、腰枕或暖手枕；「軟式硅藻土吸水地墊」使用軟式橡膠止滑緩衝，柔軟足感可強力吸水；另還有會員消費即可加購的「16吋大耳狗娃娃」，洗臉款、花結款都超可愛。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲包包類周邊與皮革證件套以粉嫩色設計，拿在手裡超可愛。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲16吋大耳狗娃娃軟綿綿，抱在懷裡超療癒。

外出周邊則有「水桶包」、「硬殼手提包」、「多功能軟質眼鏡盒」、「皮革證件套」、「多功能收納小包」以及等多款實用包款；另外還有毛小孩專屬的「多功能寵物床」，可摺疊收納省空間；「陶瓷寵物碗」則擁有13.5公分大口徑，高腳底座設計保護寵物頸椎，底部寬闊能防止打翻。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲同步還有適合毛小孩的多功能寵物床、陶瓷寵物碗。

▲▼清心福全最新海賊王聯名活動開跑。（圖／清心福全提供）

▲海賊王手搖杯等4年回來了。（圖／清心福全提供，下同）

人氣手搖飲品牌「清心福全」驚喜宣布二度找來「航海王」合作，即日起展開限時3個月的聯名活動，這次特意以「和之國篇」作為主題，首波可以看到9位角色換上和服現身手搖杯上，包括蒙奇‧Ｄ‧魯夫、娜美、香吉士、索隆等通通有，帥氣到不行，即日起於全門市買任一飲品就能擁有，鐵粉肯定要蒐集，後續也將會有2波聯名杯身，預計推出27款選擇。

▲▼清心福全最新海賊王聯名活動開跑。（圖／清心福全提供）

▲喬巴環保提袋收起來可以當作吊飾。

▲▼清心福全最新海賊王聯名活動開跑。（圖／清心福全提供）

▲魯夫、喬巴紀念收藏瓶超Q。

加碼還有4款周邊等收，有撲克牌、紀念收藏瓶、飲料杯袋及環保提袋，其中，最欠收的就是超Q喬巴環保提袋，不僅可以當作吊飾，打開後秒變環食保提袋，可愛到不行，而紀念收藏瓶也是鐵粉必收，有魯夫、喬巴2款樣式選擇，特意把角色的頭立體化，身體則包膜在瓶身，擺在櫥櫃裡超療癒，即日起凡來店購買任一飲品即可加價購，首波先搶聯名撲克牌，每人限購1副。

▲▼清心福全最新海賊王聯名活動開跑。（圖／清心福全提供）

▲角色飲料杯袋帥氣又實用。

▲▼清心福全最新海賊王聯名活動開跑。（圖／清心福全提供）

▲海賊王撲克牌周邊搶先開放加價購。

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大耳狗超商新品周邊

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