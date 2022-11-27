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超Q「幾米主題超商」再+1！抬頭就能看到彩虹　限定周邊下殺4.4折

▲▼萊爾富幾米主題4號店－林口童樂門市。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富「幾米主題4號店」就開在林口。（圖／萊爾富提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

幾米粉絲快看過來！就有超商打造全新第4間「幾米主題門市」，這次以「溫柔陪伴」為設計主題，整體呈現既繽紛又柔和的視覺，座位區抬頭一看就是超夢幻的彩虹、大鳥翱翔燈箱，一秒到奇幻世界；不僅如此，現場還能買到多款幾米限定周邊，最低可享4.4折優惠。

萊爾富打造最新「幾米主題4號店－林口童樂門市」，以「溫柔陪伴」為主題，從大門口、騎樓、到內部空間裝潢，豐富呈現《世界別為我擔心》繪本中的奇幻美感。店內空間規劃以一排近2米高的鉛筆立柱分為商品區與休憩區，鉛筆立柱上還有超Q啦啦隊女孩造型立板。

▲▼萊爾富幾米主題4號店－林口童樂門市。（圖／萊爾富提供）

▲立體鉛筆立柱巧妙地將店內空間劃分為座位區與商品區。

▲▼萊爾富幾米主題4號店－林口童樂門市。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富林口童樂門市是目前最大的幾米主題門市。

為了讓民眾擁有舒適的休憩空間，店內將近一半的空間都設計為休憩座位區，還規劃一部分專屬小孩的遊戲閱覽空間，提供童書、拼圖軟積木及兒童專用桌椅等設備；天花板則有小男孩飛向彩虹及小孩騎乘大鳥翱翔的造型燈箱，讓人一抬頭彷彿進入充滿想像的奇幻世界。

▲▼萊爾富幾米主題4號店－林口童樂門市。（圖／萊爾富提供）

▲休憩座位區抬頭就能看見彩虹與翱翔的大鳥。

慶祝新開幕，萊爾富林口童樂門市即日起推出多款幾米周邊優惠，最低4.4折起，像是原價359元的雙層玻璃杯，現在下殺159元；原價299元的輕量型保溫杯200mL，現在只要199元即可入手，還有多款限定周邊，粉絲一定不能錯過。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲7-11推出獨家「PAUL&JOEx大耳狗喜拿」21款限量周邊。（圖／7-11提供，下同）

7-11即日起展開全新「PAUL&JOEx大耳狗喜拿法日跨界聯名集點送」，首推「音樂水晶球」，限定大耳狗造型公仔搭配卡農主題變奏曲，超有聖誕過節氣氛；「多功能暖手抱枕」為42公分造型大抱枕，可當抱枕、腰枕或暖手枕；「軟式硅藻土吸水地墊」使用軟式橡膠止滑緩衝，柔軟足感可強力吸水；另還有會員消費即可加購的「16吋大耳狗娃娃」，洗臉款、花結款都超可愛。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲包包類周邊與皮革證件套以粉嫩色設計，拿在手裡超可愛。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲16吋大耳狗娃娃軟綿綿，抱在懷裡超療癒。

外出周邊則有「水桶包」、「硬殼手提包」、「多功能軟質眼鏡盒」、「皮革證件套」、「多功能收納小包」以及等多款實用包款；另外還有毛小孩專屬的「多功能寵物床」，可摺疊收納省空間；「陶瓷寵物碗」則擁有13.5公分大口徑，高腳底座設計保護寵物頸椎，底部寬闊能防止打翻。

▲▼7-11獨家大耳狗周邊。（圖／7-11提供）

▲同步還有適合毛小孩的多功能寵物床、陶瓷寵物碗。

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