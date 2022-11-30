超商獨家！最新「8款迪士尼周邊」來了　拍拍小熊維尼就亮燈超Q

▲「小熊維尼USB造型拍拍燈」輕輕一拍就能開關燈，當小夜燈或擺飾都可愛。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

聖誕節交換禮物買好了嗎？就有超商將於12/1起推出全新「8款迪士尼周邊」，超可愛的小熊維尼、米奇與唐老鴨等人氣角色都來參一咖，冷冷的夜晚就需要一盞燈點綴，「小熊維尼／格魯特造型拍拍燈」超可愛，只要輕輕一拍就能開關燈光，迪士尼粉絲一定要把握機會收藏。

7-11將於明（1）日上午11點起開賣8款迪士尼3C周邊，首先是「史迪奇／三眼怪炫光滑鼠」，支援6個3D按鍵、6階DPI轉換，USB介面隨插即用；「格魯特磁吸充電盤」採用格魯特經典造型結合胡桃木、松木設計，支援自動吸附定位，可快速充電；「米奇充電傳輸線收納組」以米奇立體手套褲裝為設計，適用For Lighting to USB A介面蘋果手機、平板。

▲米奇手套褲裝能將傳輸線收好。



▲唐老鴨的屁屁變身噴霧水氧機，居家小物就是要這麼療癒。



「杯麵公仔咖啡杯蓋手機支架」是超Q杯麵造型結合咖啡杯蓋，可支撐手機及12吋以下平板直放、橫放皆可；「唐老鴨屁屁噴霧水氧機」可調節2段暖色燈光，偵測低水量會自動斷電；「格魯特／小熊維尼USB造型拍拍燈」，只要輕輕一拍就可開關燈，分為3段亮度。

▲海賊王手搖杯等4年回來了。（圖／清心福全提供，下同）

人氣手搖飲品牌「清心福全」驚喜宣布二度找來「航海王」合作，即日起展開限時3個月的聯名活動，這次特意以「和之國篇」作為主題，首波可以看到9位角色換上和服現身手搖杯上，包括蒙奇‧Ｄ‧魯夫、娜美、香吉士、索隆等通通有，帥氣到不行，即日起於全門市買任一飲品就能擁有，鐵粉肯定要蒐集，後續也將會有2波聯名杯身，預計推出27款選擇。

▲喬巴環保提袋收起來可以當作吊飾。

▲魯夫、喬巴紀念收藏瓶超Q。

加碼還有4款周邊等收，有撲克牌、紀念收藏瓶、飲料杯袋及環保提袋，其中，最欠收的就是超Q喬巴環保提袋，不僅可以當作吊飾，打開後秒變環食保提袋，可愛到不行，而紀念收藏瓶也是鐵粉必收，有魯夫、喬巴2款樣式選擇，特意把角色的頭立體化，身體則包膜在瓶身，擺在櫥櫃裡超療癒，即日起凡來店購買任一飲品即可加價購，首波先搶聯名撲克牌，每人限購1副。

▲角色飲料杯袋帥氣又實用。

▲海賊王撲克牌周邊搶先開放加價購。