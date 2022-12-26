桃園男5年2度酒駕欠繳17萬　「查封房產」隔天立馬繳清

▲桃園分署查封欠繳酒駕罰款、稅款邱姓男子的房屋。（圖／桃園分署提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區53歲邱姓男子被查獲在5年內2度酒駕，遭裁決處9萬元罰款，因逾期未繳納，於今年1月移送法務部行政執行署桃園分署執行。另邱男亦有欠繳交通違規罰鍰、牌照稅、汽車燃料費、健保費及營業稅等約8萬餘元，執行人員在查扣存款未果後，乃對他的房屋執行查封，隔2天邱男立即繳清共17萬餘元所有滯欠之款項。

▲邱男隔2日立刻繳清17萬餘元罰款。（圖／桃園分署提供）

桃園分署先執行邱男之存款，惟並無所獲，通知其自行繳納，但邱男卻置之不理，桃園分署再查出邱男名下在八德區有一間未辦保存登記建物，故於20日前往該建物地址現場查封，執行人員到達現場，並未會晤邱男，執行人員以電話聯絡，邱男的哥哥允諾會儘速處理欠款。

邱男知道其名下遭查封後，立即於查封房屋後於隔兩天(即22日)，一次繳清酒駕罰鍰9萬元及其他所有滯欠之款項，金額合計17萬1,618元，解除房屋遭拍賣之危機。桃園分署呼籲民眾切勿酒駕，以維護用路人之人身及財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免財產遭到強制執行，得不償失。