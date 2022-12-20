93.5萬汽機車「積欠12億汽燃費沒繳」　明年1／3前不繳最重罰3千

▲今年度汽機車汽燃費仍有12億元欠款尚未繳納。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

93.5萬輛還沒繳汽燃費汽機車主留意！公路總局表示，針對尚未繳納汽燃費車輛，已寄出催繳通知單，補繳期至112年1月3日止，若預期未繳，將開罰3百到3千元外，還將移送強制執行。

今(111)年度汽燃費已經開徵，公路總局監理組長魏武盛表示，截至111年12月19日為止，111年自用汽機車汽燃費徵收率97.42%、已徵總金額為460億579萬3,385元，徵收率相較110年增加0.12%，徵收金額增加5億餘元，徵收率創下新高。不過迄今仍有93萬5,948輛車輛尚未繳納，未繳金額約12億餘元。

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公路總局表示，自用汽車及機車燃料使用費於每年7月開徵，營業車則於3月、6月、9月及12月分季開徵，對於未依期限繳納之車主，公路總局所屬監理機關已寄出催繳通知書，補繳期限至112年1月3日止，逾期未繳納，除依《公路法》第75條處以罰鍰300元至3,000元外，所欠費額後續將移送強制執行。

公路總局提醒，收到催繳通知書可持單至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動等APP，免出門就能線上繳納。

若民眾沒有收到催繳通知書，又不確定車輛是否已繳納汽燃費，除了向監理機關洽詢外，也能透過「監理服務網」、「監理服務App」即時查詢，或於超商使用多媒體設備查詢、補單及繳費。