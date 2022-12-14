這次嚇到了！3千坪農地險被查封　花蓮酒駕男抱21萬現金繳罰單

▲遭罰酒駕男子籌款後男由兒子出面，抱著21萬現金一次繳清罰款。（圖／花蓮地檢署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣光復鄉的黃姓男子因無照、酒駕累犯遭重罰共新台幣21萬9000元，因擔心名下鳳林鎮近3600坪土地被查封，趕在花蓮分署至現場查封前，由兒子帶著大筆現金將罰鍰一次繳清。

這名設籍花蓮縣光復鄉56年次的黃姓男子，2015年及2019年間均有不能安全駕駛的刑案紀錄，今年3月16日於花蓮193縣道80公里，臨近瑞岡大橋處酒駕及無照騎車，遭花蓮縣警察局鳳林分局舉發，由於黃姓男子已是5年內違規3次以上，交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站重罰21萬元，無照騎車部分裁罰9000元。

▲花蓮監理站重罰裁決書。

今年11月1日花蓮地檢署受理此案後，發現黃姓男子名下除一筆鳳林鎮綜開段近3600坪的農牧用地外，無其他顯可供執行之財產，遂查封該筆土地作為保全，原訂12月29日至現場指界查封，黃姓男子因擔憂今年6月才剛因權利取得的土地被查封，緊籌現金由兒子出面將罰款全部繳清入國庫。

歲末年終，春節的腳步也近了，花蓮分署再次提醒民眾在與親朋好友歡聚後，千萬要記得「醉不上道」，酒駕不僅危害自己及他人生命身體安全，罰單被移送強制執行更傷了荷包，提醒民眾勿心存僥倖。

