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社會 社會焦點 保障人權

酒駕男欠22萬罰鍰！台中「千萬土地+透天」被查封　妻淚求月還6千

記者許權毅／台中報導

台中一名李男2年前因為酒駕入獄，沒想到去年又騎車酒駕拒測，本身無照的李男身上累計22萬元罰鍰，卻遲遲未繳納。法務部行政執行署台中分署發現李男有一筆位在台中東區的2層透天附帶土地，光土地價值就千萬起跳，日前前往依法查封該不動產，當時僅有李男妻子在家，淚看住家被貼上封條，李妻向執行官表示希望能分期，經評估，要求李男每月繳納6000元，預計要3年才可全數繳完。

▲▼查封,法拍,房子,封條。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

▲台中一名李男酒駕拒測，加上其他罰單，身上欠了22萬多元罰鍰遲遲未繳，房屋被查封後，妻子希望能月繳6000元分期。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

家住在台中市東區的李男無業，因為酒駕、無照以及其他罰單，共有22萬多元未繳納，遭移送至法務部行政執行署台中分署強制執行。台中分署發現，李男名下並無存款、薪資可供執行，但有一未保存登記之建物以及附著之二筆土地，該透天為23坪多的2層樓建築，屋齡約30多年，因較為老舊價值不如土地高，土地則價值至少千萬元，11月20日配合全國「強力執行酒酒（毒）駕裁罰專案」，至現場依法查封該不動產。

▲▼查封,法拍,房子,封條。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

▲▼行政執行署台中分署11月20日前往貼封條，當時僅有李妻在家。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

▲▼查封,法拍,房子,封條。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

台中分署抵達現場，發現李男外出，僅有李妻在家，經過溝通在住家內貼上封條。李妻向執行官表示，希望能夠給予機會，按期繳納避免房子被法拍，流離失所。主任執行官周隆光表示，執行查封審酌義務人狀況，允許分期繳納，此案以每月6000元繳納，預計3年繳納完畢。

台中分署表示，目前因酒駕、毒駕以及道交處罰條例等案件，未繳納罰鍰的義務人有331位，總欠款高達1億多，台中分署即日起至明年1月11日止，聯合全國13分署，同步強力執行滯欠酒(毒)駕罰鍰案件。欠繳總額在20萬元以上的義務人列為優先執行。

▲▼查封,法拍,房子,封條。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

▲該棟房屋以及附帶二筆土地，價值至少千萬起跳。（圖／法務部行政執行署台中分署提供）

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