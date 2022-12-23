不讓髒車路上跑！機車定檢每年做　最高罰6萬或吊照

▲▼空品維護區內設置固定式車牌辨識及空氣品質微型感測器，管制週邊空氣污染。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國內機車數量眾多，為維護空氣品質，凡出廠滿5年的機車必須實施排氣定期檢驗，確保符合排放標準，截至今年11月底設籍花蓮縣應定檢機車約12萬5,091輛，已定檢率為81.41%，機車定檢率雖逐年提升，仍有約2萬3千多輛尚未完成定檢，花蓮縣環境保護局提醒尚未定檢的車主，應及早到附近定檢站檢驗。

花蓮環保局今年設置2部移動式檢驗車巡迴偏鄉免費定期檢驗服務，並同步推動機車排氣定期檢驗手機簡訊通知服務，只要車籍登記於花蓮縣的機車，車主可利用手機或平板掃瞄QR-Code或網址：https://reurl.cc/kqp9Yx 進入線上申請系統，依系統提示登記申請完成即可。

環保局說明，依據空氣污染防制法規定，領有牌照出廠滿5年以上的機車，無論是否為「使用中」機車，每年皆應實施排氣定期檢驗1次，並於行車執照原發照月份前後1個月內完成。逾期未檢驗者，依空氣污染防制法第80條規定可處500元罰鍰；逾應檢日起6個月並經通知限期改善，遲未完成改善者最重可註銷牌照。

▲花蓮環保局設置移動式檢驗車巡迴偏鄉免費定期檢驗服務。

為提昇花蓮縣空氣品質及維護校園學童健康，環保局特劃設「花蓮縣中正國小周邊道路空氣品質維護區」及實施移動污染源管制措施，並於今年1月10日已公告實施，減少校園周邊移動污染源排放，並維護校園學童健康，同時於空品維護區內設置固定式車牌辨識、空氣品質微型感測器、宣導告示牌與路口標誌牌，並印製宣導摺頁發放，

環保局再次呼籲學生家長或一般民眾盡快檢視是否已完成機車定檢，如違反出廠滿五年（含）以上逾期未取得定檢合格的燃油機車進出者，將依空氣污染防制法裁處車輛使用人或所有人新台幣500元以上6萬元以下罰鍰。