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8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為杜絕酒駕惡習與確保用路人生命財產安全，法務部執行署桃園分署今（20）日兵分多路，由4名行政執行官帶隊會同桃園市政府交通事件裁決處人員，至中壢、平鎮、龜山、八德、大溪、新屋等地區，查封8名拒繳酒駕罰鍰義務人名下房屋，以落實政府「酒駕零容忍」政策，桃園分署指出，將持續加強酒駕罰鍰案件執行，展現政府強力執法決心，以保障用路人安全。

農曆春節將屆，為確保用路人生命、身體及財產安全，行政執行署桃園分署今天同步辦理「強力執行滯欠酒（毒）駕罰鍰案件專案」。上午9時許由4名行政執行官帶隊強力執行，查封8名拒繳酒駕罰鍰義務人之房屋，以伸張公權力。

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人，圖為查封平鎮區楊姓男子名下房屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人，圖為查封平鎮區楊姓男子名下房屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中平鎮區59歲楊姓男子於2013年4月間，在平鎮區新光路遭攔檢查獲5年內二度酒駕，被處罰鍰9萬9,000元未繳，分署今天至平鎮區查封楊男名下房屋，並請楊男弟弟轉告應儘速繳納罰鍰；八德區53歲邱姓男子於2015年8月間，在台北市鄭州路酒駕遭攔檢卻拒絕酒測，被裁罰9萬元至今未繳，分署執行官今天至八德區查封邱男名下房屋，但未見到邱男本人，執行官透過電話聯絡，邱男哥哥表示會儘速處理這筆罰鍰。

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人，圖為查封龜山區陳姓男子名下房屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人，圖為查封龜山區陳姓男子名下房屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢區56歲譚姓男子於去年11月間，在中壢區志廣路附近酒駕被攔檢，因5年內二度酒駕，遭罰9萬元罰鍰未繳，分署執行官今天至中壢區查封其名下房屋；龍潭區25歲陳姓男子於去年10月間在龍潭區中豐路遭酒測攔檢，因5年內酒測值超標達2次以上，遭裁罰12萬元，陳男現因犯詐欺罪在監服刑，分署執行官前往陳男龜山區其與兄姊共同繼承的房屋實施查封。

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人，圖為查封新屋區范姓男子名下房屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲農曆春節將屆，桃園分署今（20）日派遣執行官兵分多路查封拒繳酒駕罰款之義務人，圖為查封新屋區范姓男子名下房屋。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新屋區27歲范姓男子2020年11月間，酒後駕車行經觀音區台15線遭攔檢卻拒絕酒測，遭重罰18萬元至今未繳，范男因犯不能安全駕駛罪目前在監服刑中，桃園分署今天至其新屋區住家查封范男因繼承取得透天厝，並請在場姑丈轉告范男家人儘快繳納罰鍰。

桃園分署表示，今日查封的不動產，如義務人再不出面處理，分署將接續進行拍賣程序，以伸張社會公義。此外，針對酒駕罰鍰案件，經施以現場執行、扣押存款、薪資、限制出境（海）等手段後，最近1年酒駕罰鍰案件累計徵起金額已達1,637萬元，鑒於農曆春節將至，為有效遏阻民眾酒駕，呼籲民眾勿存僥倖心態，分署將持續加強酒駕罰鍰案件執行，以展現強力執法之決心，保障用路人安全。

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關鍵字：

桃園分署拒繳酒駕罰款行政執行官查封

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