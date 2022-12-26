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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃批台南「黑氛圍」　籲檢調：別顏色一樣就不動

▲▼立法院 立委陳亭妃記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

台南正副議長選舉落幕，但選前驚爆黑道介入引發多方關注。民進黨立委陳亭妃26日受訪說，民進黨2022選舉被黑金、黑道壓得喘不過氣來，同額競選黨主席的副總統賴清德也說黑金可能是敗選原因之一，現在台南也發生相關狀況，要讓它繼續一直延燒到2024嗎？呼籲檢調加油，不能因為好像跟自己顏色一樣就不動。

陳亭妃昨天在台南議長選舉前透過臉書發文感慨，有17名議員申請隨扈，甚至有人乾脆待在議會不回家，「天啊！議會可怕至極的『黑氛圍』」；而隨著選舉落幕，她再次隔空向檢調喊話，「檢調該動手了吧！」

對此，陳亭妃今天上午在立法院接受媒體聯訪說，說真的，正副議長都是議員下去選，或許還可以合縱連橫，還有其他的因素可以完成使命，但是不要忘了，2024每張選票是選民所選出來的，民進黨2024要怎麼樣整軍出發才是最重要的，相信昨天的（議長）選舉就是一個投票的過程，可是這個過程所代表的是，民進黨是否能在2024讓中間選民回流、讓人民有感，這更是重要的。

陳亭妃並指，到目前為止，（檢調）應該沒有任何的處理，大家知道昨天還是一樣的狀況發生，只能說遺憾，期待檢調應該有所動作，「民進黨2022已經跟黑金、黑道這樣子壓得喘不過氣來了，好不容易2024希望把它做一個改變，賴副總統也在黨務座談的時候說，黑金可能是2022我們敗選的其中一個原因，請問我們現在眼睜睜看到台南也發生相關狀況，我們要怎麼處理呢？難道要讓它繼續一直延燒到2024嗎？」

陳亭妃強調，既然已經知道了狀況和原因，就應該極力處理，呼籲檢調加油，要有所動作，不能因為好像跟自己顏色一樣就不動，這好像跟過去民進黨在為台灣這塊土地努力、喊排除黑金的理念完全不一樣。

▼陳亭妃昨天頻頻透過臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

立委陳亭妃喊話「檢調該出手了吧」。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

立委陳亭妃喊話「檢調該出手了吧」。（圖／翻攝自Facebook／陳亭妃）

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