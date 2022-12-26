經濟數據好民眾無感！湧言會立委籲還稅於民　「一大群人正在受苦」

▲湧言會立委共同舉行記者會，呼籲經濟成果全民共享。（圖／林楚茵辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對今年預估稅收「超徵」4500億元，同屬湧言會的民進黨立委王定宇、林楚茵、趙天麟等人26日舉行記者會呼籲，儘管整體經濟狀況不錯，但仍有一大群人正在受苦，應不設立條件，由2300萬人民共享經濟成果，還稅於民同時減免青年助學貸款，協助產業紓困來保障勞工工作權，讓民眾過個好年。

湧言會立委王定宇、林楚茵、趙天麟，以及有志挑戰立委選舉的新北市前議員何博文、新竹市前議員李妍慧今天上午在立法院舉行「經濟成果全民共享」記者會，呼應財信傳媒集團董事長謝金河說法，呼籲政府應該稅收成果與全民共享。

王定宇指出，疫情期間到現在，很多傳統產業受到衝擊，甚至有企業把年假提早到1月開始休，顯示整體經濟情況不錯只反映在個別產業，例如科技業的半導體產業營收很高，然而傳產、服務業、餐飲業的狀況非常嚴峻，有一大群人正在受苦，身為民意代表不能坐視不管。

趙天麟補充，希望還稅於民、減免青年助學貸款、協助產業紓困3項補助政策能採最便利的方式發放，近期同額競選黨主席的副總統賴清德在地方座談時，聽到非常多發放紓困不便利的建議。他提醒，不管是發放現金或消費券，領取的標準可以更寬鬆、方式更便利。

林楚茵說，與其說是「超徵」，其實正確的意義是「達標」，而實徵3554億2206萬餘中則有2837億7539萬元來自於營所稅，也就是大企業因守住這波疫情而賺錢，但回頭看到餐飲業等服務業卻是受到疫情影響，這種中央施政數據表現良好，但民眾們卻無感的情況只會讓大家對政府的信心屢屢降低，政府應該把經濟成長的稅收「全民共享」、「還稅於民」，至於要用何種方式，五倍券、十倍券或現金發放，或是補助對象為個人或企業，則交由行政單位思考。

截至目前為止，除了湧言會立委外，綠色友誼連線的立委何志偉也呼籲政府應該稅收成果與全民共享，不過，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農日前針對對手王鴻薇提出「還稅於民」政見時稱，應把多出來的收入優先用來償還債務，讓子孫減少負擔。