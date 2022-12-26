兵役延長備查改審查？　民進黨團：反對黨不願背書沒意見

▲民進黨團幹事長羅致政。（資料照／記者許靖騏攝）

記者呂晏慈／台北報導

傳總統蔡英文本周將宣布義務役役期延長1年，且立法院民進黨團擬提案將查照案改為審查案，引發國民黨立委批評甩鍋、推卸責任。對此，長期深耕外交國防議題的民進黨團幹事長羅致政26日受訪說，如果反對黨不願背書出來反對，民進黨團沒有意見。

針對兵役延長議題，羅致政今天上午在立法院受訪說，如果要順利在2024年推動的話，最晚在這個禮拜一定要做決定，到了最後做決定的關鍵時刻，預期大概很快就會有重大決策來宣布，民眾關心如果役期真的要回到1年的話，不只是時間、數量的差別，更重要的是質量，也就是1年的訓練內容是什麼，讓役男覺得有學到東西、沒有浪費生命，更重要是提升國家戰力，訓練內容本身比4個月延長到1年還更值得關注。

另對於在野黨批評，兵役延長案若由備查改為審查，是讓在野黨背鍋等語，羅致政說，如果反對黨認為不需要審查，那就查照，只要行政院送出來，送到立法院查照就完成了，照法律的規定就是查照，如果反對黨要主動或被動提出審查，民進黨團願意配合，畢竟這是重大政策，但若反對黨不願意背書，那就反對黨出來反對，民進黨團沒有意見。

此外，民進黨立委陳亭妃也說，備查改審查是負責任的作法，立法委員可以表示意見，把所有的問題提出來。她提醒，現在4個月的訓練過程，是不是已經有檢討了，是否讓役男都可以學到他應該有的基本軍事訓練，如果沒有從這塊做檢討，現在把它拉長到1年，無論4個月的訓練或1年的訓練都沒辦法讓役男有所得，等於也是浪費時間。