綠營第一槍！何志偉：4500億「超收稅金」直接「還財於民」

▲民進黨立委何志偉。（資料照／記者陳家豪攝）

記者呂晏慈／台北報導

今年預估稅收超徵4500億元，財信傳媒集團董事長謝金河日前表示，政府應該把取自大企業的稅收，慷慨分享給底層民眾，「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權」。對此，民進黨立委何志偉26日也呼籲，民生問題相當重要，4500億的超收稅金，應要直接「還財於民」。

何志偉表示，聖誕節我在教堂，祝大家聖誕節快樂，他許願：民生問題相當重要，4500億「超收稅金」應要直接「還財於民」才會讓人民真正有感。

何志偉強調，不要忘記了任何的政府都是為了人民存在，政府現在超徵這麼多稅金，計算機按一按、算一算，一個人最少可以分配到將近兩萬塊，希望不要追求數字、財政紀律的數字漂亮，是要真正把老百姓的錢，好好的進行使用，現在台灣的貧富差距擴大，應該要直接發現金，將超徵的稅金發還給人民，這是他們應得的錢。

何志偉並指，要向大家分享謝金河所引述一位財經界重量級人士感慨，財政部長曾在立法院說，今年稅收超徵4500億元。這位人士提到，不考慮還財於民，這樣的黨選舉大痛苦是必然的事。

此外，民進黨湧言會立委王定宇、趙天麟、林楚茵今天上午也在立法院舉行「經濟成果全民共享」記者會，呼籲政府應該稅收成果與全民共享。

不過，國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇日前拋出應「還稅於民」的政見時，民進黨立委候選人吳怡農指出，針對2022全年度可能超過預期的4500億元稅收，如果不希望增加國家的債務負擔，實際上只多了約2千億的收入，平均分給國民大約每人8500元，如果把多出來的收入優先用來償還債務，能讓子孫減少負擔。