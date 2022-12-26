兵役宣布恢復1年制前夕　蔡英文親赴國防部叮嚀：國軍要與時俱進

▲中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，蔡英文總統親臨典禮訓勉。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文明天（27日）將召開國安高層會議，特別就義務役役期恢復1年制進行討論；在此之前，她26日上午親赴國防部出席晉升將官訓勉典禮。蔡英文致詞時強調，國軍做好準備，企圖冒進侵犯的機率就越小，「隨戰爭型態改變跟國防進步，國軍也要與時俱進」。

蔡英文預計明天召開國安高層會議，拍板義務役兵役恢復一年制之後，將親自舉行記者會對外說明方案；而關鍵亮點，其實不會著重在延長時間，而是在訓練內容的調整。

▼中華民國111年下半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，蔡英文總統親臨典禮訓勉。（圖／記者李毓康攝）



在此之前，蔡英文今天上午親赴國防部出席晉升將官訓勉典禮，她在致詞時說，晉任是榮譽也是責任加重，大家未來面對的挑戰只會更多、更艱鉅，尤其近年來威權主義持續擴張，不斷影響國際秩序，影響區域的和平穩定。

蔡英文叮嚀在場所有軍官，隨著戰爭形態改變，以及國防的進步，國軍也應該要與時俱進，建立堅強可恃的戰力。她說，過去一年來，佈雷艇中隊成軍，玉山軍艦也順利交艦，並開始執行任務，而新一代的勇鷹高教機也完成測試評估，預計2026年全數交機。

蔡英文強調，我們要做好準備，企圖冒進侵犯的機率就越小，越團結台灣就越強大也會越安全，身為三軍統帥，她會跟國軍站在一起，持續充實國防對捍衛國防民主、自由和安全，共同來打拚。

蔡英文說，她對大家很有信心，新的一年要一起繼續努力。最後，她也要代表國家，感謝每一位官兵的家人，因為有他們的支持，讓國軍同仁可以全力以赴，為國家安全奉獻心力。