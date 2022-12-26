冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

▲今年冬天冷得很有感。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了！今年入冬已有兩波寒流影響，天氣風險公司總經理彭啟明表示，2023年1月初是否又再一波寒流？有這趨勢，等預報結果更穩定再說，「如果考慮風險性，就當成還有一波，多準備好該有的應對。」

彭啟明在臉書說，「跌深反彈」好像是股市用語，但天氣也常常遇到，就像是北極振盪，這兩周北方放出冷空氣，但也有一個程度，但冷的勢力全面溢出後，也會造成本身弱化後再重整，又回到常規，未來一周有回溫趨勢，可以好好把握。

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彭啟明指出，至於2023年1月初是否又再一波寒流？有這趨勢，但強度還有變化，或許是冷氣團，因大陸高壓走向仍有變化空間，再等等看，等預報結果更穩定再說，「當然如果考慮風險性，就當成還有一波，多準備好該有的應對。」

▼今晨依舊「凍番薯」。（圖／氣象局）





氣象專家吳德榮則在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，下周二有冷空氣逐漸南下，會符合什麼定義？為期末模擬，各國模式並不一致且皆在調整中，應持續觀察。

氣象局表示，今天開始寒流逐漸減弱，不過清晨輻射冷卻相當明顯，除東南部以外，其他各地低溫普遍都在10度以下，桃園至台南甚至出現局部6度以下低溫，白天隨著冷空氣減弱，氣溫會比周日回升一些，北台灣高溫約18、19度，其他地方在20到24度；各地大多還是維持晴到多雲的天氣，只有迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部及大台北山區偶有局部短暫雨。