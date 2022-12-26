今轉雨！清晨3.4℃　連假天氣曝

▲本周天氣圖。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（26日）清晨全台平地最低溫出現在新竹縣峨眉的3.4度。氣象局預報，今天迎風面水氣略增；周六跨年、周日元旦迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨。

氣象局今晨持續對19縣市發布「低溫特報」：

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►今上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】



新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



基隆市、台北市、新竹市、台中市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）



氣象局說，今天開始寒流逐漸減弱，不過清晨輻射冷卻相當明顯，除東南部以外，其他各地低溫普遍都在10度以下，桃園至台南甚至出現局部6度以下低溫，白天隨著冷空氣減弱，氣溫會比周日回升一些，北台灣高溫約18、19度，其他地方在20到24度；各地大多還是維持晴到多雲的天氣，只有迎風面水氣略增，基隆北海岸、東半部及大台北山區偶有局部短暫雨。

▼今晨依舊「凍番薯」。（圖／氣象局）



氣象局指出，周二寒流逐漸減弱，各地早晚仍寒冷，10度以下低溫範圍有機會縮小，白天氣溫回升，中南部日夜溫差大；各地雖然大多維持晴到多雲，不過迎風面水氣略增，降雨機率提高，基隆北海岸及東半部有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨。

氣象局預報，周三東北季風增強，周四至周日東北季風影響，這短期間溫度變化不大，大致呈現持平的狀態，北台灣整天較涼，其他地方早晚也涼，中南部輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區甚至還是偏冷，日夜溫差依舊大；迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東北部有短暫雨，北部、東部及東南部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

