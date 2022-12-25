一圖看未來一周天氣　明起連7天噴雨！跨年元旦「降雨熱區曝」　

▲明天起連一周迎風面地區都有短暫雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流減弱，不過氣象局仍針對19縣市發布今晚到明晨低溫特報，明天(12/26)起溫度將回暖2天，不過水氣增加，基隆北海岸、東半部將有零星局部短暫雨；周三(12/28)又有一波東北季風直撲而來，雨勢擴大，北部、東北部有短暫雨且持續到跨年和元旦；下周一(1/2)過後則還將再有一波冷空氣南下，溫度將再降溫。

今晚到明天清晨受寒流餘威以及輻射冷卻影響，仍有10度以下低溫，氣象局針對19縣市發布低溫特報，其中新北、苗栗及南投等3縣市溫度下探6度或以下。

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明天(12/26)寒流減弱，白天氣溫回升，各地早晚偏涼，過清晨仍會有近10度低溫，受到輻射冷卻影響，白天高溫北部有20度，中南部22度到24度，周二(12/27)高溫會再高1到2度。周三(12/28)東北季風增強，迎風面北部、東北部轉涼，低溫影響不大，高溫將下滑，中南部則不受影響。

中央氣象局預報員曾昭誠指出，周三(12/28)開始，北部和宜蘭等東北溫度約15到18度，因雲量多，白天太陽加熱情況不明顯，類似溫度型態將維持到下個周末(12/31~112/1/1)；中南部不受影響，清晨溫度約15度，白天將有25度高溫。

▲未來一周天氣。（圖／氣象局）

降雨趨勢部分，曾昭誠表示，明天開始，迎風面水氣增加，明後兩天(12/26~12/27)基隆北海岸、東半部地區，會有零星局部短暫雨。

周三(12/28)開始，東北季風增強，曾昭誠指出，迎風面雨勢擴大，大台北、東半部有局部短暫雨，雨勢會較大些，整天持續有短暫雨，且將持續到周六(12/31)，跨年夜(12/31)也會有零星降雨，大台北地區民眾出門跨年要記得攜帶雨具；元旦(1/1)大台北、東半部仍會有局部短暫雨，但雨勢將會減緩。

元旦連假過後，又將迎來一波冷空氣，曾昭誠表示，下周一(1/2)後還會有一波冷空氣下來，北部及東半部地區有局部短暫雨，溫度則將再度降溫，不過後期預測仍有不確定性，該波冷空氣強度仍待觀察。