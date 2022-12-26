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嘉義市打造街舞首都　福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市福安王爺慈善會與嘉義市虎爺會行善團有鑑於疫情趨緩，一同辦理111年度市長盃青少年MV舞蹈大賽，25日在新光三越 嘉義垂楊店舉行，來自各縣市的舞蹈團隊帶來精湛舞技切磋，也藉由『舞蹈』的表演紓壓青年學子在讀書以外時間而衍生出偏差行為，遠離不當的誘惑，並健康自信活出自己，舞出自我精彩人生。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府教育處長林立生代表市長黃敏惠出席表示，嘉義市致力於打造街舞首都，市府在街舞上投入大量資源，期望嘉義市的街舞文化能被更多人看見，在嘉義市體育會街舞委員會及社福公益團體努力之下，本市街舞活動也越來越多，期望藉由這樣正向的舞蹈活動，提升運動產值，未來也將會繼續支持相關賽事，讓在地嘉義青年代表台灣站在世界舞台發光發熱。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉邑代天巡府福安舘主任委員蔡昆谷表示，福安舘於100年8月6日成立「嘉義市福安王爺慈善會」，依循嘉邑代天巡府福安舘開基吳三王爺濟事扶貧的精神，持續關注弱勢族群關懷貧寒、救助急難等。此次跨領域支持青少年運動發展，讓更多青少年們不沈迷於毒品、不涉及到博弈、不參與到詐欺，減少青少年們在上學讀書以外閒暇時間而衍生出偏差行為，將多餘的閒暇時間轉變在喜歡的運動上，讓青少年們有一個「舞蹈」興致，用舞蹈遠離這些不當的誘惑。

▲▼ 嘉義市福安王爺慈善會籌辦青少年MV舞蹈大賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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