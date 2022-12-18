黃敏惠替國民黨守住嘉義市　2022縣市長「藍14席、綠5席、白1席」

▲黃敏惠。（資料照／記者翁伊森翻攝）



記者蘇晏男／台北報導

嘉義市長黃敏惠今（18日）在嘉義市長選舉中以5萬9874票擊敗民進黨李俊俋等4位對手，連任成功，2022九合一大選正式落幕。此次選舉，國民黨共拿下14個縣市、民進黨5席、民眾黨1席，另有2名無黨籍縣長當選人苗栗鍾東錦與金門陳福海。

今年11月26日投票的九合一縣市長大選，國民黨成功拿回失去執政8年的台北市、桃園市、基隆市；民進黨雖翻轉澎湖縣，但本島的執政版圖卻退回北港溪以南，六都僅拿下台南與高雄，且台南市長黃偉哲、屏東縣長當選人周春米的得票數並非「大贏」對手，被視為創黨以來最慘成績。

至於選前新聞話題不斷的新竹市長選舉，則由民眾黨立委高虹安在藍綠夾殺脫穎而出；另苗栗縣與金門縣分別由無黨籍的鍾東錦與陳福海勝出，但其實兩人皆有國民黨的背景。

而今天重行選舉的嘉義市長選舉，最後是由國民黨提名的黃敏惠打敗民進黨提名的李俊俋，黃獲得成功連任，也為國民黨2022九合一縣市長選舉再添一席。

九合一大選結果：

六都：

台北市：國民黨蔣萬安

新北市：國民黨侯友宜

桃園市：國民黨張善政

台中市：國民黨盧秀燕

台南市：民進黨黃偉哲

高雄市：民進黨陳其邁

16縣市：

基隆市：國民黨謝國樑

新竹縣：國民黨楊文科

新竹市：民眾黨高虹安

苗栗縣：無黨籍鍾東錦

彰化縣：國民黨王惠美

南投縣：國民黨許淑華

雲林縣：國民黨張麗善

嘉義市：國民黨黃敏惠

嘉義縣：民進黨翁章梁

屏東縣：民進黨周春米

宜蘭縣：國民黨林姿妙

花蓮縣：國民黨徐榛蔚

台東縣：國民黨饒慶鈴

澎湖縣：民進黨陳光復

金門縣：無黨籍陳福海

連江縣：國民黨王忠銘